In het Poolse Tomaszów Mazowiecki begint vrijdag het wereldbekerseizoen voor de schaatsers. De World Cups zijn deze winter een stuk belangrijker, omdat alle landen tickets moeten veiligstellen voor de Olympische Spelen van Peking.

Technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB startte anderhalf jaar geleden al de eerste gesprekken met de teams over de route naar Peking. "Want iedereen moest beseffen wat dit seizoen het belang van de wereldbekers is", aldus De Wit.

De Nederlandse toppers gebruiken de World Cups vaak om de vorm aan te scherpen richting de belangrijkste wedstrijden van de winter. Dat betekent dat ze ook regelmatig één of meerdere weekenden overslaan, om extra rust of juist een extra trainingskamp in te kunnen plannen.

Het probleem is dat een afmelding deze winter mogelijk gevolgen heeft voor het aantal Nederlandse schaatsers op de Spelen (4-20 februari). Een land mag met maximaal achttien langebaanschaatsers naar Peking (negen vrouwen en negen mannen). Dat is één rijder per sekse minder dan bij de Spelen van 2018 in Pyeongchang.

Deze zogenaamde quotumplaatsen per land moeten verdiend worden bij de World Cups in Tomaszów Mazowiecki (12-14 november), Stavanger (19-21 november), Salt Lake City (3-5 december) en Calgary (10-12 december). De Nederlandse schaatsers moeten aan de onderstaande voorwaarden voldoen om na die vier wereldbekers op het maximale aantal uit te komen.

Voorwaarden om negen mannen en negen vrouwen op Spelen te krijgen 500, 1.000 en 1.500 meter: Drie Nederlanders in top twintig van World Cup-klassement

3 kilometer (vrouwen) en 5 kilometer (mannen): Drie Nederlanders in top veertien van World Cup-klassement lange afstanden

5 kilometer (vrouwen) en 10 kilometer (mannen): Twee Nederlanders in top acht World Cup-klassement lange afstanden of bij de vier tijdsnelsten

Massastart: Twee Nederlanders in top 24 World Cup-klassement

Ploegenachtervolging: Nederland moet in top zes van World Cup-klassement komen

Zelfs wereldkampioenen nog niet zeker

Dat betekent dat de schaatsers komend weekend in Tomaszów Mazowiecki niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook voor hun land rijden. "Uit landsbelang is het enorm belangrijk dat we het goed doen in World Cups", aldus De Wit. "Het is echt zo dat je heel snel terugvalt naar acht schaatsers per sekse als je ergens een poortje mist."

De strijd om de olympische tickets maakt de World Cups niet alleen voor de Nederlandse schaatsers extra spannend. Alle landen moeten hun tickets nog verdienen, zelfs als ze een favoriet voor olympisch goud in hun midden hebben.

Zo is de Zweed Nils van der Poel, de regerend wereldkampioen op de 5 en 10 kilometer, nog niet zeker van deelname aan de Spelen. Ook hij zal een aantal goede resultaten moeten neerzetten om kans te houden op zijn eerste olympische titel(s). "Er is een risico dat alles nog misgaat", zei teammanager Mattias Hadders van de Zweedse bond tegen Expressen. "Maar dat is de keiharde wereld waarin we leven."

Schaatsseizoen 2021/2022 12-14 november: Wereldbeker 1 (Tomaszów Mazowiecki)

19-21 november: Wereldbeker 2 (Stavanger)

3-5 december: Wereldbeker 3 (Salt Lake City)

10-12 december: Wereldbeker 4 (Calgary)

26-30 december: Olympisch kwalificatietoernooi (Heerenveen)

7-9 januari: EK afstanden (Heerenveen)

22-23 januari: NK allround en sprint (Heerenveen)

4-20 februari: Olympische Spelen (Peking)

3-6 maart: WK allround en sprint (Hamar)

12-13 maart: Wereldbekerfinale (Heerenveen)

Programma in Tomaszów Mazowiecki

Vrijdag 12 november

16.00 uur: Eerste 500 meter vrouwen

16.28 uur: Eerste 500 meter mannen

17.07 uur: 3.000 meter vrouwen

18.05 uur: 5.000 meter mannen

Zaterdag 13 november

14.30 uur: Tweede 500 meter vrouwen

15.07 uur: 1.500 meter mannen

15.56 uur: 1.000 meter vrouwen

16.40 uur: Massastart mannen

17.04 uur: Ploegenachtervolging vrouwen

Zondag 14 november

14.30 uur: Tweede 500 meter mannen

15.07 uur: 1.500 meter vrouwen

15.57 uur: 1.000 meter mannen

16.41 uur: Massastart vrouwen

17.05 uur: Ploegenachtervolging mannen

Nederlandse selectie in Tomaszów Mazowiecki

Vrouwen 500 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Michelle de Jong, Dione Voskamp, Marrit Fledderus

1.000 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Ireen Wüst, Marrit Fledderus, Antoinette de Jong

1.500 meter: Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Irene Schouten, Jorien ter Mors, Marijke Groenewoud

3000 meter: Irene Schouten, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Sanne in ’t Hof

Ploegenachtervolging (inclusief twee reserves): Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Irene Schouten, Joy Beune, Melissa Wijfje

Massastart: Irene Schouten, Marijke Groenewoud