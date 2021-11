De Japanse schaatsploeg kampt in de aanloop naar de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki met een corona-uitbraak. Vier rijders en zes coaches hebben positief getest op het coronavirus en zijn komend weekend niet aanwezig bij de start van het World Cup-seizoen.

De Japanners belegden vanaf 28 oktober een trainingskamp in het Zuid-Duitse Inzell. Daar testten eind vorige week in totaal tien personen positief op het coronavirus, meldt de Japanse schaatsbond dinsdag.

De namen van de schaatsers en stafleden zijn niet bekendgemaakt. Ze moeten zeven dagen in quarantaine in Duitsland en kunnen daardoor niet naar Polen afreizen. De andere achttien schaatsers en zeven coaches die in Inzell waren, mochten wel naar Tomaszów Mazowiecki.

De Japanners rijden van vrijdag tot en met zondag in Polen juist hun eerste internationale wedstrijden sinds de wereldbekerfinale in Heerenveen van begin maart 2020.

De Aziaten sloegen vorig seizoen de World Cups en de WK afstanden in de bubbel van Thialf over, omdat ze uit angst voor het coronavirus niet naar Europa wilden afreizen. De Japanners reden vorige winter alleen nationale wedstrijden.

Japan is een topland in het langebaanschaatsen.

Landen moeten olympische tickets verdienen

Net als alle andere landen moet de Japanse ploeg bij de eerste vier wereldbekers van dit seizoen tickets veiligstellen voor de Olympische Winterspelen van Peking (4-20 februari 2022). Het team van de Nederlandse bondscoach Johan de Wit is daarom nu wel in Europa.

De Wit heeft topschaatsers als Nao Kodaira (olympisch kampioene op de 500 meter), Tatsuya Shinhama en Miho Takagi onder zijn hoede. Shinhama en Takagi werden begin vorig jaar beiden wereldkampioen sprint.