Bart Hoolwerf mag over een kleine twee weken debuteren in de World Cup. De 23-jarige schaatser krijgt in het Poolse Tomaszów Mazowiecki een kans op de massastart na zijn Nederlandse titel van afgelopen zondag.

Bondscoach Jan Coopmans is richting de Olympische Spelen van Peking (4-20 februari) op zoek naar een nieuwe snelle man voor de massastart, omdat Arjan Stroetinga is gestopt met schaatsen. De Fries eindigde in februari bij de WK afstanden in Heerenveen nog als tweede op het olympische onderdeel.

Hoolwerf, die uitkomt voor de marathonploeg van Jumbo-Visma, gaf zondag bij de NK afstanden in Heerenveen zijn visitekaartje af door in de in de eindsprint van de massastart af te rekenen met Jan Blokhuijsen (zilver) en Victor Ramler (brons).

Schaatsbond KNSB meldt dinsdagavond dat Hoolwerf is opgenomen in de Nederlandse selectie voor de World Cup in Tomaszów Mazowiecki (12-14 november). Hij vormt in Polen een team met Jorrit Bergsma, al jaren een vaste waarde op de massastart.

Bij de vrouwen mogen Irene Schouten en regerend wereldkampioene Marijke Groenewoud de massastart rijden. De ploeggenoten pakten zondag respectievelijk goud en zilver bij de NK.

Coopmans heeft ook zijn selecties voor de ploegenachtervolging bekendgemaakt. Bij de vrouwen zal hij in Polen drie schaatssters kiezen uit Schouten, Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Joy Beune en Melissa Wijfje. Bij de mannen zijn Sven Kramer, Patrick Roest, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Beau Snellink geselecteerd.

Geen verrassingen in selectie

De selectiecommissie langebaan van de KNSB heeft verder de uitslagen van de NK afstanden gevolgd voor de selecties voor de wereldbekers in Tomaszów Mazowiecki en het Noorse Stavanger (19-21 november).

Dat betekent dat Wüst niet in actie zal komen op de 3 kilometer in Polen. De vijfvoudig olympisch kampioene werd vijfde op de NK en verloor haar plek in de wereldbekerselectie aan Sanne in ’t Hof, de verassende nummer twee van de 5 kilometer. Wüst rijdt wel de 1.000 en 1.500 meter.

Jutta Leerdam heeft ervoor gekozen geen 1.500 meters te rijden in de wereldbeker en zich te richten op de 500 en 1.000 meter. Ze wordt op de schaatsmijl vervangen door Groenewoud.

Wereldbekerselectie vrouwen 500 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Michelle de Jong, Dione Voskamp, Marrit Fledderus

1.000 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Ireen Wüst, Marrit Fledderus, Antoinette de Jong

1.500 meter: Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Irene Schouten, Jorien ter Mors, Marijke Groenewoud

3000 meter (Tomaszów Mazowiecki): Irene Schouten, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Sanne in ’t Hof

5.000 meter (Stavanger): Irene Schouten, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Sanne in ’t Hof

Ploegenachtervolging (Tomaszów Mazowiecki): Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Irene Schouten, Joy Beune, Melissa Wijfje

Massastart (Tomaszów Mazowiecki): Irene Schouten, Marijke Groenewoud

Teamsprint (Stavanger): Michelle de Jong, Marrit Fledderus, Femke Kok, Dione Voskamp

Wereldbekerselectie vrouwen 500 meter: Kai Verbij, Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer, Dai Dai N’tab, Janno Botman

1.000 meter: Kai Verbij, Hein Otterspeer, Thomas Krol, Kjeld Nuis, Merijn Scheperkamp

1.500 meter: Thomas Krol, Kjeld Nuis, Chris Huizinga, Patrick Roest, Jan Blokhuijsen

5.000 meter (Tomaszów Mazowiecki): Jorrit Bergsma, Patrick Roest, Marwin Talsma, Marcel Bosker, Sven Kramer

10.000 meter (Stavanger): Jorrit Bergsma, Patrick Roest, Marwin Talsma, Marcel Bosker, Sven Kramer

Ploegenachtervolging (Tomaszów Mazowiecki): Sven Kramer, Patrick Roest, Marcel Bosker, Chris Huizinga, Beau Snellink

Massastart (Tomaszów Mazowiecki): Jorrit Bergsma, Bart Hoolwerf

Teamsprint (Stavanger): Stefan Westenbroek, Serge Yoro, Tijmen Snel, Janno Botman