Team Zaanlander van coach Jillert Anema was door gouddelvers Irene Schouten (drie titels) en Jorrit Bergsma (twee titels) verrassend de succesvolste ploeg bij de NK afstanden, maar de blik ging na afloop al heel snel naar de grotere wedstrijden van dit olympische seizoen.

Twee weken voor de NK afstanden kreeg Schouten een winstwaarschuwing van haar coaches Anema en Arjan Samplonius: het trainingsprogramma is erop gericht dat je eind december goed bent bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dus verwacht niet dat je supertijden gaat schaatsen bij het eerste toernooi van het seizoen.

Zondagavond ging de 29-jarige Schouten naar huis als de succesvolste schaatser van het openingsweekend van de olympische winter, na titels én indrukwekkende baanrecords op de 3 en 5 kilometer en haar haast traditionele gouden medaille op de massastart.

"Jillert vindt het begin van het seizoen niet superbelangrijk, daarom komen we normaal gesproken altijd wat minder snel op gang. Dus dit verbaast mij ook", aldus Schouten, die op de 3 kilometer ruim zes seconden sneller was dan de nummer twee en op de 5 kilometer zelfs twaalf seconden voorsprong had.

Bergsma, die voor het eerst in zijn carrière de 5 én de 10 kilometer won bij een NK afstanden, is net zo verrast door zijn sterke prestaties. "Normaal ben ik vroeg in het seizoen nog niet in topvorm, maar dit was misschien wel mijn beste raceweekend ooit", zegt de 35-jarige Fries. "We moeten alleen niet té tevreden zijn, want de grote doelen komen pas later."

Aantal titels bij NK afstanden Team Zaanlander: 5

Jumbo-Visma (langebaanploeg): 4

Worldstream-Corendon: 2

Jumbo-Visma (marathonploeg): 1

'Als we vanaf nu alles verliezen, is het nog steeds niks'

Anema vindt het zondagavond na de laatste afstand in Heerenveen mooi om te horen dat zijn ploeg als de beste van de NK afstanden wordt gezien. "Want we hebben wel eerder gehad dat we het succesvolste team waren, maar dan ging het er alleen maar over dat iemand als Sven Kramer verloren had", zegt de markante coach.

Toch wil de 66-jarige Fries niet te veel waarde hechten aan de vijf Nederlandse titels van zijn schaatsers. "Dit weekend hebben we de concurrentie onze wil kunnen opleggen, maar wat moet ik daar verder mee? Het is geweest, we moeten vooruit. Vanaf eind december worden de echte prijzen pas verdeeld. Als we vanaf nu alles verliezen, is het toch nog steeds drie keer niks?"

Anema benadrukt dat zijn schaatsers nog niet in topvorm waren bij de NK afstanden later in het seizoen beter zouden moeten zijn. "De crux is of de prestaties van dit weekend bij onze rijders zorgen voor rust of druk. We hebben nu een lat neergelegd en als we daar zelfvertrouwen uit halen, hebben we winst geboekt. Maar dat spel luistert heel nauw."

Schouten vroeg zondag na haar derde titel met een knipoog aan assistent-coach Samplonius of ze toch niet al te vroeg in topvorm is, twee maanden voor het cruciale OKT. "Arjan zei: 'Nee, je schaatst technisch gewoon goed, dat scheelt heel veel. En bij het OKT moet je nog een stapje beter zijn'", aldus Schouten.

"De concurrentie kan waarschijnlijk ook nog sneller, maar ik vertrouw volledig op ons programma", vervolgde de Noord-Hollandse. "Ik hoop dat de verhoudingen eind december nog hetzelfde zijn."