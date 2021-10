Het is nu al zeker dat Nederland volgend jaar februari één potentiële olympisch kampioen op de 1.000 meter thuis moet laten. Bij de NK afstanden in Thialf gaven Kai Verbij, Hein Otterspeer, Thomas Krol en Kjeld Nuis zondag een voorproefje van de hevige strijd om de drie tickets naar Peking.

De tijden op de 1.000 meter waren zo snel voor eind oktober, dat olympisch kampioen Kjeld Nuis zelfs tevreden kon zijn met een vierde plek. "Natuurlijk is het pijnlijk dat er drie voor me zaten", zei de vijfvoudig nationaal kampioen op de kilometer. "Maar het niveau was gewoon bizar hoog. En een verschil van twee tienden met het goud is niet veel."

De tijd van Nuis (1.07,88) was bij de eerste 35 edities van de NK afstanden altijd goed geweest voor de titel. Zondag viel de rijder van Team Reggeborgh net naast het podium, omdat Verbij (1.07,69), Otterspeer (1.07,82) en Krol (1.07,88) ook onder de 1.08 doken.

"Met vier man binnen negentien honderdsten, dat is echt ongekend", aldus titelverdediger Krol. "De olympisch kampioen heeft geen medaille, terwijl hij in de 1.07 rijdt. Dat betekent dat we een fantastisch niveau hebben met z'n allen. Merijn Scheperkamp (die vijfde werd in 1.08,10, red.) hoort er eigenlijk ook nog bij, hij komt eraan. Het maakt het heel spannend, ook voor het publiek."

Die spanning zal tot een hoogtepunt komen bij het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat eind december in Thialf wordt gehouden. Dan verdienen alleen de eerste drie schaatsers op de 1.000 meter een plek in de selectie voor de Spelen van Peking (4-20 februari 2022).

"Dat wordt echt een bloedstollend toernooi", zei Krol. "Ik ga er alles aan doen om niet de man te zijn die thuis moet blijven op de 1.000 meter. Ik moet ervoor zorgen dat ik eind december bij de beste drie zit, en het liefst bij de beste twee. Daarvoor kan ik niet achteroverleunen, maar dat kan niemand."

Kai Verbij, Hein Otterspeer, Kjeld Nuis en Thomas Krol (vanaf linksboven met de klok mee) Kai Verbij, Hein Otterspeer, Kjeld Nuis en Thomas Krol (vanaf linksboven met de klok mee) Foto: ANP

'Onderlinge strijd in Nederland houdt ons scherp'

Met Verbij (2019 en 2021) en Nuis (2017) leverde Nederland drie van de laatste vier wereldkampioenen op de 1.000 meter en met Nuis (2018) en Stefan Groothuis (2014) de laatste twee olympisch kampioenen.

"En ik denk dat we momenteel ook by far de beste 1000 meter-rijders hebben", zei Krol. "Laurent Dubreuil is een gevaarlijke klant (de Canadees heeft met 1.07,29 in Calgary de snelste tijd van het seizoen staan, red.), maar we zouden dit seizoen best een flink aantal volledig Nederlandse podiums kunnen zien op de 1.000 meter."

Verbij waarschuwde dat de tijden van zondag over drie maanden niet voldoende zullen zijn om olympisch kampioen te worden. "Met een tijd onder de 1.08 doe je ook internationaal mee om het podium", zei de kersverse Nederlands kampioen. "Maar voor goud moet het echt nog een tikkeltje beter."

Nuis: "Aan de andere kant van de oceaan zijn er jongens die nog harder rijden dan wij. Dit waren leuke tijden, ik ben nog nooit zo goed aan het seizoen begonnen, maar het is nog lang niet goed genoeg. Gelukkig houdt de onderlinge strijd in Nederland ons allemaal scherp."