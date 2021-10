Kai Verbij heeft zondag zijn tweede gouden medaille veroverd bij de NK afstanden in Heerenveen. De winnaar van de 500 meter rekende in een spannend en hoogstaand duel op de 1.000 meter af met Hein Otterspeer, Thomas Krol en Kjeld Nuis.

De top vier klokte tijden onder de 1.08 minuten. Verbij was het best in 1.07,69 en pakte na 2016 en 2017 voor de derde keer de Nederlandse titel op de 1.000 meter, de afstand waarop hij regerend wereldkampioen is.

Otterspeer eindigde als tweede in 1.07,82. De 32-jarige schaatser, die afgelopen zomer overstapte van Jumbo-Visma naar Team Reggeborgh, reed twee weken geleden bij een trainingswedstrijdje in Inzell nog 1.07,55 op de 1.000 meter, de een na snelste tijd van dit seizoen.

Het brons ging naar Krol, die de afgelopen twee jaar de nationale titel op de kilometer veroverde. De titelverdediger, zaterdag nog de beste op de 1.500 meter in Heerenveen, kwam 0,18 seconden tekort voor het goud: 1.07,87.

Vijfvoudig Nederlands kampioen Nuis greep op één honderdste van een seconde naast een podiumplek: 1.07,88. De regerend olympisch kampioen plaatste zich net als Verbij en Otterspeer wel voor de World Cups in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november) en het Noorse Stavanger (19-21 november).

Merijn Scheperkamp eindigde als vijfde en mag over twee weken debuteren in de World Cup. De 21-jarige schaatser van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma maakte twee weken geleden in Inzell al indruk door een persoonlijk record van 1.08,68 te schaatsen. Zondag in Thialf haalde het talent nog eens ruim een halve seconde van zijn toptijd af: 1.08,10.