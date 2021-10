Irene Schouten heeft zondag een hattrick voltooid op de NK afstanden in Heerenveen. De Noord-Hollandse schaatste net als zaterdag op de 3 kilometer naar een indrukwekkend baanrecord in Thialf. Later op de dag prolongeerde ze ook haar titel op de massastart.

De 29-jarige Schouten dook met een tijd van 6.45,69 liefst twee seconden onder het baanrecord van Esmee Visser, dat de Zuid-Hollandse in 2019 noteerde. Schouten kwam net als op de 3.000 meter ruim een halve seconde tekort voor het Nederlands record, dat op 6.45,06 staat en in handen is van Carien Kleibeuker (2015).

Schouten bleef de verrassende nummer twee Sanne in 't Hof liefst twaalf seconden voor. De 23-jarige In 't Hof, rijdend voor het Friese gewest, noteerde 6.57,63, waarmee ze tien seconden onder haar persoonlijk record bleef. Carlijn Achtereekte completeerde het podium met 7.00,50.

Door de tweede tijd van In 't Hof verliest Ireen Wüst hoogstwaarschijnlijk haar startbewijs voor de 3.000 meter bij de eerste wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november).

Wüst, die de 5 kilometer niet reed omdat ze zich focust op de 1.000 meter van later op zondag, eindigde als vijfde op de 3.000 meter. Daardoor moest ze hopen dat een rijdster die op de 3.000 meter buiten de top vijf viel niet bij de eerste twee op de 5.000 meter zou eindigden.

Met In 't Hof, die de negende tijd reed op de 3.000 meter, was dat wel het geval. Antoinette de Jong, die ook niet meedeed aan de 5.000 meter, had zich als nummer twee van de 3 kilometer al geplaatst voor de wereldbekerwedstrijd in Noorwegen.

5 kilometer alleen in Stavanger

De 5 kilometer bij de vrouwen wordt dit seizoen in wereldbekerverband alleen alleen gereden in het Noorse Stavanger (19-21 november). Schouten, De Jong, Achtereekte, Joy Beune en hoogstwaarschijnlijk In 't Hof komen dan namens Nederland in actie.

Nederland moet in de World Cups goed presteren om olympische startplaatsen veilig te stellen en in de wereldbeker worden de 3 en 5 kilometer gecombineerd voor één klassement op de lange afstanden.

Aan het einde van de middag werd Schouten ook voor de achtste keer Nederlands kampioene op de massastart. De Noord-Hollandse van Team Zaanlander rekende in de eindsprint af met haar teamgenote Marijke Groenewoud en bekroonde daarmee haar succesvolle weekend bij de NK afstanden met haar derde nationale titel. Ze is daarmee de succesvolste rijdster bij de het nationale toernooi.