Jorrit Bergsma heeft zondag bij de NK afstanden ook indruk gemaakt op de 10 kilometer. De winnaar van de 5.000 meter bleef in Heerenveen slechts twee seconden boven zijn persoonlijk record en klopte Patrick Roest en titelverdediger Marwin Talsma met groot verschil.

Bergsma begon relatief rustig aan zijn 10 kilometer met elf rondes tussen de 30,5 en de 30,8 seconden. Halverwege zijn rit versnelde de olympisch kampioen van 2014. Zijn laatste acht rondjes waren sneller dan dertig seconden en hij eindigde met een 400 meter in 28,7.

Bergsma's eindtijd van 12.39,67 zat minder dan zeven seconden boven het wereld- en baanrecord van de Zweed Nils van der Poel (12.32,95). De nummer twee Roest gaf met 12.48,05 meer dan acht seconden toe. Talsma pakte brons met een persoonlijk record (12.50,91). Marcel Bosker (13.04,26) werd vierde.

De 35-jarige Bergsma veroverde zijn zevende nationale titel op de 10 kilometer. Hij won de afstand eerder in 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 en is nu alleen recordhouder op de 10 kilometer. Vorig jaar werd de Fries tot zijn ongenoegen gediskwalificeerd bij de NK omdat hij zijn tegenstander Talsma volgens de jury had gehinderd bij een kruising. Het goud ging vervolgens verrassend naar Talsma.

Sven Kramer meldde zich zondagochtend af voor de 10 kilometer. De zesvoudig Nederlands kampioen op de langste afstand, die zaterdagavond nog een marathon in Enschede reed, wilde geen risico nemen met het oog op de rest van het olympische seizoen. De 35-jarige Fries werd vrijdag vijfde op de 5 kilometer en plaatste zich daarmee voor de eerste twee World Cups op de lange afstanden.

10 kilometer in wereldbeker alleen in Stavanger

De 10 kilometer wordt dit seizoen in wereldbekerverband alleen gereden in Stavanger (19-21 november). Bergsma, Roest, Talsma, Bosker en Kramer zullen dan in actie komen namens Nederland.

De kwalificatie voor die wedstrijd in Noorwegen verliep vrijwel volledig via de 5 kilometer van vrijdag. Nederland moet in de World Cups namelijk goed presteren om olympische startplaatsen veilig te stellen en in de wereldbeker worden de 5 en 10 kilometer gecombineerd voor één klassement op de lange afstanden.