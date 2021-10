Op Jutta Leerdam stond afgelopen weekend geen maat bij de sprintnummers van de NK afstanden in Heerenveen. De Zuid-Hollandse was zondag een klasse apart op de 1.000 meter, zelfs nadat ze de 1.500 meter en twee keer een 500 meter had gereden.

"Ik kan meer dan ik denk", zei Leerdam met een brede grijs na afloop van haar gewonnen 1.000 meter. "Ik kan veel aan. Ik ben fysiek sterk genoeg om te herstellen. Met iets meer spierschade rijd ik misschien zelfs wel beter."

De 22-jarige Leerdam reed zondag met 1.13,14 de snelste tijd ooit op de 1.000 meter in Heerenveen. Haar machtsvertoon volgde daags nadat ze twee keer de 500 meter had gewonnen en twee dagen nadat ze verrassend derde was geworden op de 1.500 meter.

Tevreden stelde ze vast dat het schema van vier races in drie dagen geen invloed heeft gehad op haar prestaties op de 1.000 meter. "Anders rijd ik geen baanrecord. Ik ben wel wat vermoeider, maar blijkbaar heeft het geen effect gehad."

"Dit had ik allemaal niet verwacht", vervolgde de sprinter van Team Worldstream-Corendon. "Als ik de 1.000 meter niet had gewonnen, was ik niet blij geweest. Maar het was de kers op de taart. Het is ook nog eens de beste tijd op een laaglandbaan. Het is een heel bijzonder en goed weekend geweest."

"Zoals ze er nu voor staat is ze van wereldklasse", aldus Rutger Tijssen, die sinds april de coach is van Leerdam. "Ze is exceptioneel, zowel mentaal als fysiologisch. Het is geweldig om met haar te kunnen werken. Ze houdt van racen en is niet bang, anders rijd je de 1.500 meter niet op zo'n manier."

'Kan eigenlijk niet dat ik 1.500 meter niet rijd'

Hoewel Leerdam met groots machtsvertoon de 500 meter en 1.000 meter won, maakte ze misschien wel de meeste indruk op de 1.500 meter. Op de afstand waarop ze al drie jaar geen wedstrijden gereden had, eindigde ze als derde in een tijd van 1.53,64. Daarmee was ze slechts een halve seconde langzamer dan winnares Antoinette de Jong, een specialiste op de schaatsmijl.

Leerdam dacht altijd dat ze het niveau niet had om met de top op de 1.500 meter te kunnen wedijveren, ook al werd ze in 2017 wereldkampioen bij de junioren. "Maar uit de testen die ik buiten het ijs doe, bleek dat ik het makkelijk moet kunnen. Ik heb altijd gedacht: misschien ga ik de 1.500 meter erbij pakken, maar ik ben nog jong, dus het is niet alles of niets. Maar nu denk ik: het is een olympisch seizoen."

Het succes op de 1.500 meter smaakt dus naar meer op weg naar de Olympische Winterspelen in Peking. "Het kan eigenlijk niet dat ik hem níét meer rijd", erkent ze. "Als ik het kunstje door ga hebben, zal het steeds wat makkelijker worden en gaat het steeds wat harder. Maar ik wil mezelf niet over de kop helpen door alleen maar de stress van die drie afstanden op te zoeken. Want het is heel stressvol voor mijn lijf."

'1.500 meter kan haar veel opleveren'

Coach Tijssen is niet bang dat de 1.500 meter bij de komende wereldbekerwedstrijden ten koste gaat van de 1.000 en 500 meter van Leerdam. "Dan creëer je een fragiliteit bij sporters, dat alles wat je extra doet ten koste van iets anders gaat. Ik denk dat het juist veel kan opleveren. Natuurlijk moet ze maximaal uitgerust zijn, maar dit kan haar iets extra's brengen bij de Spelen. Dan is dat toch geweldig?"

Leerdam is ook niet van plan om de 500 meter te schrappen zodat ze zich kan toeleggen op de 1.000 en 1.500 meter. "Als je een goede 1.000 meter rijdt, kan je allebei de kanten op. Dat is voorlopig mijn doel. De 1.000 meter is mijn favoriet en vanuit die afstand doe ik de 500 meter en de 1.500 meter."

Tijssen wil nog niet te hard van stapel lopen. "Peking is nog heel ver", doelt de coach op de Winterspelen in de Chinese hoofdstad, die op 4 februari van start gaan. "Daar moeten we hard aan werken, Jutta ook. Laten we hopen dat ze in februari het predicaat koningin van de sprint opgeplakt kan krijgen."