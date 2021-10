Sven Kramer heeft zich zondag afgemeld voor de 10 kilometer op de slotdag van de NK afstanden in Heerenveen. Ploeggenoot Antoinette de Jong slaat de 5 kilometer over.

Kramer zei vrijdag na zijn vijfde plek op de 5 kilometer dat hij van plan was om de 10 kilometer te rijden. In overleg met zijn coach Jac Orie heeft hij nu besloten dat het met het oog op de rest van het olympische seizoen verstandiger is om de langste afstand over te slaan.

De 35-jarige Fries reed zaterdagavond enigszins verrassend de marathon van Enschede. Dat zag hij als "een goede trainingsprikkel" richting het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december. "Op de korte termijn zal het niet meteen rendement geven, maar op de langere termijn hopelijk wel", zei hij, nadat hij in het peloton was gefinisht.

Kramer pakte zes keer de Nederlandse titel op de 10 kilometer. De laatste keer was in 2015. Vorig jaar eindigde hij als zesde op de langste afstand. In 2018 en 2019 sloeg hij de 10 kilometer ook over op de NK.

Kramer weet pas na de 10 kilometer van zondag of hij zich geplaatst heeft voor de wereldbekers in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november) en het Noorse Stavanger (19-21 november).

Als een schaatser die vrijdag níét in de top vijf eindigde van de 5 kilometer zondag goud of zilver pakt op de 10 kilometer, dan krijgt diegene het World Cup-ticket van Kramer. Bij alle andere uitslagen mag Kramer naar de wereldbekers op de lange afstanden.

De Jong richt zich op 1.000 meter

Jan Blokhuijsen en eerste reserve Chris Huizinga hebben zich ook afgemeld voor de 10 kilometer. Crispijn Ariëns en Jordy van Workum zijn de vervangers van Kramer en Blokhuijsen.

Bij de vrouwen richt De Jong zich volledig op de 1.000 meter. Ze slaat daarom de 5 kilometer van eerder op zondag over. De Friezin won vrijdag de 1.500 meter bij de NK afstanden. Zaterdag pakte ze zilver op de 3 kilometer in Heerenveen.

De slotdag van de NK begint om 12.15 uur met de 10 kilometer.