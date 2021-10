Suzanne Schulting heeft zondag voor het eerst in lange tijd naast het goud gegrepen op een internationale 1.000 meter. Met de relayploeg pakte ze wel de eerste plek op de 3.000 meter op de wereldbeker in Nagoya. Er waren ook individuele medailles voor Itzhak de Laat en Xandra Velzeboer.

De 24-jarige Schulting is regerend olympisch kampioen op de 1.000 meter en won vorige week in Peking de eerste wereldbeker op 'haar' afstand. In Nagoya kwam er een einde aan haar zegereeks, ze verloor voor het laatst een internationale 1.000 meter bij de wereldbeker in Dresden in februari 2020.

In de finale werd Schulting geklopt door de Amerikaanse Kristen Santos, die voor het eerst een wereldbekerwedstrijd won. Schulting reed het grootste deel van de race achterin, maar wist dankzij een sterke slotronde toch het zilver te pakken. Ze drukte haar schaats net iets eerder over de finish dan Velzeboer, die met brons voor het eerst een individuele medaille pakte op de wereldbeker.

In de halve finale was Schulting nog ten val gekomen bij een inhaalactie. De Russin Ekaterina Efremenkova werd daarvoor bestraft en Schulting werd door de jury toegevoegd aan de finale.

In de relayfinale in Japan trokken Schulting, Velzeboer, Yara van Kerkhof en Selma Poutsma aan het langste eind. Na 3.000 meter hield de Nederlandse formatie Zuid-Korea nipt achter zich, het brons ging naar Italië.

Zaterdag won Schulting in Nagoya al de 1.500 meter. Ze behoudt de leiding in het wereldbekerklassement op de 1.000 meter, gevolgd door Santos en Velzeboer, die vorige week op de olympische baan van Peking als vijfde eindigde.

Itzhak de Laat pakte het zilver bij de mannen op de 1.000 meter. Itzhak de Laat pakte het zilver bij de mannen op de 1.000 meter. Foto: Getty

Zilver voor De Laat

Bij de 1.000 meter voor mannen pakte Itzhak de Laat zilver. Hij moest alleen de Chinees Ren Ziwei voor zich dulden.

Sjinkie Knegt won de B-finale, voor Jens van 't Wout. In de wereldbekerstand klom De Laat naar de vijfde plaats. Hij pakte vorig seizoen bij de wereldbeker in Dordrecht al eens brons op de 1000 meter.

Op de 2.000 meter bij de gemengde relay kwam Nederland niet verder dan de B-finale. Daarin kwamen Schulting, De Laat, Van 't Wout en Poutsma als eersten over de finish, waarmee ze de vijfde plaats pakten. De mannen wisten zich niet voor de relayfinale te plaatsen.