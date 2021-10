Natuurlijk genoot Irene Schouten zaterdag van haar fraaie baanrecord op de 3 kilometer bij de NK afstanden in Heerenveen. Toch baalde de 29-jarige Noord-Hollandse ook een beetje, want ze kon 's avonds niet starten bij de marathon in Enschede.

De late finish van de 3 kilometer - Schouten was pas na 18.00 uur klaar met alle plichtplegingen - en de afstand van 128 kilometer tussen Thialf en IJsbaan Twente zorgden ervoor dat Schouten met pijn in het hart de marathon moest overslaan.

"Vroeger was het nog weleens zo dat de marathon in dit weekend in Leeuwarden was, dat was nog aan te rijden vanuit Heerenveen", zei de rijdster van Team Zaanlander. "Dit redde ik gewoon. Ik vind het wel jammer dat er nu zo'n grote afstand tussen de twee plaatsen zat."

Bij afwezigheid van Schouten, die vorige week op de Jaap Edenbaan in Amsterdam de eerste Nederlandse schaatsmarathon in ruim zeshonderd dagen op haar naam schreef, ging de winst in Enschede naar haar teamgenoot Marijke Groenewoud. "Ik moest het volgen via de livestream, het was niet anders", aldus Schouten met een glimlach.

Voor de meeste schaatsers zou het wel genoeg zijn om in drie dagen tijd een 1.500 meter, een 3.000 meter, een 5.000 meter en een massastart te rijden, maar Schouten denkt daar anders over. "Als je goed in vorm bent, kan je er best nog een marathon bij pakken. En als je vorm slecht is, maakt het toch niet zoveel uit. Dus dan kan het ook."

Irene Schouten won vorige week zaterdag de eerste marathon van het seizoen. Foto: ANP

'Ik denk dat ik in de vorm van mijn leven ben'

Na de eerste twee dagen van de NK afstanden is het wel duidelijk dat Schouten momenteel in topvorm is. Vrijdag eindigde ze op de 1.500 meter als vierde in een persoonlijk record van 1.54,14. Een dag later was de wereldkampioene op de 5 kilometer een klasse apart op de 3.000 meter.

Met een tijd van 3.54,59 dook de pupil van Jillert Anema meer dan twee seconden onder het baanrecord van de Russische Natalia Voronina (3.56,85) en had ze een straatlengte voorsprong op de concurrentie bij de NK. Antoinette de Jong (4.00,83) eindigde op meer dan zes seconden als tweede.

Schouten kwam zelfs in de buurt van het in Salt Lake City gereden Nederlands record van Esmee Visser (3.54,02). "Echt?", zei ze verbaasd, toen haar dat een half uur na haar race verteld werd. "Ik dacht wel dat ik vandaag sneller zou kunnen rijden dan ik ooit gedaan had in Thialf. Maar een tijd in de 3.54 had ik niet verwacht."

De Andijkse bewees vorig seizoen voor het eerst dat ze ook op andere afstanden dan de massastart om de zege mee kan doen. Bij de WK afstanden pakte ze goud op de 5 kilometer en brons op de 3 kilometer. Aan het begin van het olympische seizoen lijkt Schouten nog weer beter te zijn geworden. "Ik denk dat ik nu in de vorm van mijn leven ben, ja. Het gaat gewoon heel goed."

Schouten komt zondag op de slotdag van de NK afstanden in actie op de 5 kilometer (in rit vijf tegen Carlijn Achtereekte) en op de massastart. Het programma in Thialf begint om 12.15 uur met de 10 kilometer voor mannen.