Door een lichte liesblessure kende Femke Kok geen ideale voorbereiding op de NK afstanden. Het maakte haar tweede plek op de 500 meter zaterdag in Thialf niet minder vervelend.

Met haar hoofd gebogen en een gezicht op onweer reed Kok na haar tweede 500 meter nog een rondje uit op het ijs in Heerenveen. De 21-jarige Friezin domineerde vorig seizoen de kortste afstand met de Nederlandse titel en vier World Cup-zeges op rij, maar nu was ze met tijden van 37,75 en 37,62 twee keer geklopt door Jutta Leerdam (37,58 en 37,49).

"Sorry voor die boze blik", zei Kok een half uurtje na haar tweede race, nu wel met een glimlach. "Ik baalde er heel erg van dat ik mijn titel niet geprolongeerd heb, dus daarom keek ik niet zo vrolijk."

De sprintster van Team Reggeborgh wilde liever geen excuses zoeken, maar vorige week donderdag vreesde ze even voor haar deelname aan de NK afstanden toen ze bij een starttraining haar lies voelde verkrampen. "Dat was heel erg schrikken. Gelukkig bleek het mee te vallen."

Een scan op vrijdag toonde aan dat er geen spierscheurtje in haar lies zat, maar uit voorzorg mocht ze een week lang geen enkele explosieve training afwerken. "Dat zorgde voor wat stress. Ik heb er een paar nachtjes slecht van geslapen", aldus Kok. "Ik mocht geen temporondjes rijden, moest een trainingswedstrijd overslaan. Dat is voor een sporter niet makkelijk."

Het podium van de 500 meter, met van links naar rechts Femke Kok, Jutta Leerdam en Michelle de Jong. Het podium van de 500 meter, met van links naar rechts Femke Kok, Jutta Leerdam en Michelle de Jong. Foto: Pro Shots

'Gelukkig is het pas oktober'

Afgelopen vrijdag probeerde Kok voor het eerst weer te starten en dat ging goed. Een dag later kon ze pijnvrij haar 500 meters afwerken, maar het lukte haar niet om Leerdam te verslaan.

"Als ik aan de start sta, wil ik winnen. Het is heel erg jammer dat dat er vandaag niet in zat", zei de onttroonde Nederlands kampioene. "Ik had er ontzettend veel zin in, maar ik was gewoon niet fel en goed genoeg. Gelukkig is het pas oktober en ben ik wel geplaatst voor de World Cups. Dat was het belangrijkste doel."

Kok krijgt zondag nog een kans op een Nederlandse titel. Ze start in de tiende rit van de 1.000 meter tegen titelverdedigster Leerdam. De slotdag van de NK afstanden begint om 12.15 uur met de 10 kilometer voor mannen. De 1.000 meter voor vrouwen start om 16.21 uur.