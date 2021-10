Voor Thomas Krol was het zaterdag een grote opluchting dat hij zaterdag voor het derde jaar op rij de Nederlandse titel op de 1.500 meter pakte. De 29-jarige schaatser was de afgelopen weken namelijk zeer onzeker over zijn vorm.

"Dit is een enorme opsteker. Ik kan het godzijdank nog", zei de 29-jarige Krol na zijn gouden race in Thialf met een glimlach. "Ik stond met weinig zelfvertrouwen aan de start, omdat ik een tijdje met mezelf in de knoei heb gezeten. Ik heb me een week of vier klote gevoeld."

De Europees en wereldkampioen op de 1.500 meter hing afgelopen zomer al regelmatig met zijn coach Jac Orie aan de telefoon omdat het aan hem knaagde dat hij bij fysieke testen op de fiets net wat minder sterk was dan een jaar geleden.

Vervolgens kreeg hij deze maand op het ijs problemen met zijn techniek door een onwillige rechterheup en was hij bij een trainingskamp in Inzell een paar dagen niet fit door een virusje. "Het liep niet zoals ik wilde en dat was mentaal lastig", aldus Krol.

Onwillekeurig schoten er allerlei doemscenario's door zijn hoofd. Waarom was hij uitgerekend nu minder goed, in de aanloop naar een olympisch seizoen? Zou hij na 2014 en 2018 voor de derde keer naast een ticket voor de Spelen grijpen?

"Dat is misschien lastig te begrijpen als je naar alle titels kijkt die ik de afgelopen jaren gewonnen heb, maar wij schaatsers rijden nu eenmaal geen wedstrijden in de zomer", aldus Krol. "Dus je hebt maandenlang geen goede graadmeter van je vorm."

Thomas Krol bedankt het publiek na zijn vijf Nederlandse titel in totaal. Thomas Krol bedankt het publiek na zijn vijf Nederlandse titel in totaal. Foto: Pro Shots

Krol is ontzettend blij met titel

Vorige week had Krol het gevoel dat hij langzaam opkrabbelde, totdat hij bij een trainingswedstrijdje in een leeg Thialf een voor hem zeer matige tijd van 1.08,99 schaatste op de 1.000 meter.

"Na die race heb ik even goed naar mezelf gekeken en gedacht: nu is het klaar met dat geouwehoer. Stop met zeuren en kijk naar de dingen die wél goed gaan", zei Krol. "Ik weet dat ik op de 1.500 meter de beste ben als ik mijn kop erbij houd en technisch goed schaats. Een paar dagen geleden trapte ik mijn hoogste wattage ooit op de fiets, boven de 2.000 Watt. Dat was voor mij de bevestiging dat ik hartstikke sterk ben."

Krol toonde zaterdag in Heerenveen aan dat hij ook op schaatsen nog steeds bij de sterkste rijders ter wereld hoort. Met een tijd van 1.44,27 was hij een kwart tel sneller dan olympisch kampioen Kjeld Nuis, die in 1.44,53 het zilver pakte.

"Als je me een week geleden gezegd had ik vandaag de Nederlandse titel zou winnen, dan weet ik niet of ik je geloofd had", aldus Krol. "De afgelopen dagen kwam het geloof dat de vorm eraan zat te komen. Dat ik vandaag goud pak, is daar een mooie bevestiging van."

Ook Nuis tevreden over start van seizoen

Krol deelde aan het begin van het olympische seizoen ook direct een tikje uit aan Nuis, al jaren zijn grootste rivaal op de 1.000 en 1.500 meter. "Als we een rechtstreeks duel hadden gehad, had ik hem gepakt", zei Nuis na zijn race met lach. "Thomas is de terechte winnaar, want hij schaatste ook in de laatste ronde nog heel netjes. Ik kon in de laatste 200 meter echt niet meer."

Toch was ook Nuis een tevreden man. De tweevoudig olympisch kampioen bewees zaterdag dat hij er een stuk beter voorstaat dan aan het begin van vorig seizoen, toen hij door een coronabesmetting drie weken niet kon trainen in de aanloop naar de NK afstanden.

"Na zo'n rommelig vorig seizoen ben ik heel erg blij dat ik nu een veel betere uitgangspositie heb", aldus Nuis. "Ik hoop dat Krol en ik nog heel lang nummer één en twee blijven."

Nuis en Krol komen elkaar zondag op de slotdag van de NK afstanden weer tegen, dan op de 1.000 meter. Op die afstand is Krol ook de titelverdediger.