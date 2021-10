Thomas Krol heeft zaterdag het eerste duel van het olympische seizoen met Kjeld Nuis gewonnen. De schaatser van Jumbo-Visma pakte voor het derde jaar op rij de titel op de 1.500 meter, terwijl Nuis voor de vierde keer zilver veroverde.

Krol reed in de laatste rit in Thialf en dook met 1.44,27 net onder de tijd die Nuis een rit eerder op de klokken had gezet (1.44,53). Het brons ging verrassend naar Chris Huizinga (1.45,27). Het is voor de 24-jarige ploeggenoot van Krol zijn eerste medaille op de NK afstanden.

Oud-ploeggenoten Krol en Nuis vechten al jaren mooie gevechten uit op de 1.500 meter. Regerend wereldkampioen Krol was de vorige twee seizoenen de Nederlands kampioen op de 1.500 meter. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Nuis pakte in 2012, 2015 en 2018 goud op de schaatsmijl bij de NK afstanden. Bij de WK van vorig seizoen werd hij tweede achter zijn grote rivaal.

Krol, Nuis en Huizinga plaatsten zich door hun podiumplek voor de eerste twee World Cups van dit seizoen, in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november) en het Noorse Stavanger (19-21 november).

Dat geldt ook voor Patrick Roest en Jan Blokhuijsen. Roest, die bij de laatste drie NK's tweede werd op de 1.500 meter, eindigde in 1.45,34 als vierde. De 32-jarige Blokhuijsen, vrijdag nog teleurstellend negende op de 5 kilometer, zette de vijfde tijd neer: 1.45,37.

Dijs valt net buiten top vijf

Wesly Dijs was de verliezer van de dag. De nummer drie van de NK van vorig jaar eindigde in 1.45,39 als zesde en kwam twee honderdsten tekort voor kwalificatie voor de World Cups. Marcel Bosker (zevende in 1.45,40) greep ook net naast een wereldbekerticket.

Koen Verweij meldde zich vrijdag af voor de 1.500 meter. De tweevoudig nationaal kampioen op de schaatsmijl heeft een rugblessure en komt zondag ook niet in actie op de 1.000 meter.