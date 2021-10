Jutta Leerdam heeft zaterdag bij de NK afstanden goud veroverd op de 500 meter. De voormalig wereldkampioene op de 1.000 meter was net als bij de eerste omloop sterker dan titelverdedigster en topfavoriete Femke Kok.

De 22-jarige Leerdam, vrijdag al derde op de 1.500 meter, kwam in haar eerste 500 meter na een goede opening van 10,63 seconden tot een eindtijd van 37,58. Bij haar tweede rit wist de schaatsster van Team Worldstream-Corendon die tijd zelfs nog te verbeteren (37,49) en overtuigend de nationale titel te veroveren.

De één jaar jongere Kok noteerde in de eerste omloop een tijd van 37,75. Het 21-jarige toptalent was tijdens haar tweede 500 meter iets rapper (37,62), maar ze finishte vlak achter Leerdam en slaagde er niet in om voor de tweede keer Nederlands kampioene op de kortste afstand te worden.

Michelle de Jong, teamgenote en goede vriendin van Kok, pakte het brons. Ze mocht na de eerste omloop nog even hopen op goud, maar ze kon haar toptijd van 37,77 (één honderdste boven haar persoonlijk record) geen vervolg geven tijdens de tweede 500 meter: 37,90.

Vreugde bij Jutta Leerdam en teleurstelling bij Femke Kok in één beeld gevangen. Vreugde bij Jutta Leerdam en teleurstelling bij Femke Kok in één beeld gevangen. Foto: ANP

De Jong, Fledderus en Voskamp ook naar World Cups

Op de 500 meter plaatst de top vijf van het gecombineerde klassement (over twee omlopen) zich voor de eerste twee World Cups van dit seizoen, in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november) en het Noorse Stavanger (19-21 november).

Naast Kok, Leerdam en Michelle de Jong zijn dat Marrit Fledderus en Dione Voskamp. Voskamp (37,89 om 38,12) en Fledderus (37,90 om 37,96) waren net als De Jong trager tijdens hun tweede 500 meter, maar ze zagen een wereldbekerticket niet in gevaar komen.

Tweevoudig nationaal kampioene Jorien ter Mors viel als nummer zes in het gecombineerde klassement net buiten de boot. Ook Letitia de Jong, die in 2018 en 2019 zilver won op de 500 meter bij de NK, redde het niet (dertiende). De 28-jarige Friezin is nog steeds aan het terugkomen na een slepende heupblessure.

De NK afstanden wordt zaterdag afgesloten met de 3.000 meter voor vrouwen.