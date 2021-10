Suzanne Schulting heeft bij de tweede wereldbeker van dit seizoen in het Japanse Nagoya zaterdag de 1.500 meter op haar naam geschreven. In de B-finale van de 500 meter kwam de 24-jarige shorttrackster ten val.

Op de 1.500 meter nam Schulting in de finale zes rondes voor het einde de leiding en hield het tempo zo hoog dat niemand langszij kon komen. De regerend wereldkampioene hield de Italiaanse Arianna Fontana (zilver) en de Zuid-Koreaanse Kim A-lang (brons) overtuigend achter zich. Xandra Velzeboer kwam als vijfde over de finish.

Schulting zei vooraf op vijf afstanden voor een medaille te gaan in Nagoya Ze komt ook uit op de 500 meter, 1.000 meter, 3.000 meter relay en 2.000 meter mixed relay.

Op de 500 meter ging het echter mis voor de Friezin. In de halve finale eindigde ze nipt als derde, waardoor ze naar de B-finale moest. Daarin hield ze de Amerikaanse Kristen Santos met veel moeite achter zich.

Kort na de finish kwamen Schulting en Santos door toedoen van de Nederlandse ten val. Schulting bezeerde haar arm, maar dat lijkt verdere deelname in Japan niet in de weg te staan. In de A-finale op de kortste afstand pakte Fontana het goud.

Vorige week won Schulting bij de opening van het wereldbekerseizoen in Peking de 1.000 meter, de afstand waarop ze in 2018 olympisch goud veroverde. In de Chinese hoofdstad ging ze op de 1.500 meter onderuit.

Knegt vijfde op 1.500 meter

Bij de mannen eindigde Sjinkie Knegt in de finale van de 1.500 meter als vijfde. De winst was voor de Italiaan Yuri Confortola, die vroeg in de wedstrijd een grote voorsprong nam en die tot aan de finish vasthield.