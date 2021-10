Na de eerste dag van de NK afstanden is het meer dan duidelijk dat de schaatsers begonnen zijn aan een olympisch seizoen. Het is nog niet eens november en het gaat al vreselijk snel in Heerenveen.

Toen Ireen Wüst vrijdag het middenterrein in Thialf opliep om aan de laatste voorbereidingen voor haar 1.500 meter te beginnen, knipperde ze even met haar ogen. "Er werd zó belachelijk hard gereden voor mij", aldus de vijfvoudig olympisch kampioene. "Ik zag allemaal persoonlijke records, vaak met meer dan twee seconden. Echt bizar."

De 35-jarige Wüst kwam in de voorlaatste rit zelf tot een tijd van 1.53,48, waarmee ze maar 0,38 seconden boven haar baanrecord bleef (1.53,10). "1.53,4 in oktober slaat eigenlijk helemaal nergens op, we zijn gewend om aan het begin van het seizoen 1.55 te rijden", zei de Brabantse. "Maar ja, het is een olympisch seizoen, je ziet dat iedereen meteen op scherp staat."

Wüst, die met haar toptijd 'slechts' zilver veroverde, was een van de maar liefst acht vrouwen die vrijdag op de 1.500 meter sneller reden dan de winnende tijd van Jorien ter Mors een jaar geleden bij de NK afstanden (1.55,50). Het goud ging nu naar Antoinette de Jong, die met 1.53,20 bijna een halve seconde van haar in Calgary gereden persoonlijk record afhaalde.

"Het niveau is echt heel hoog", zei De Jong na haar eerste nationale titel op de 1.500 meter. "Ik vind het wel mooi dat iedereen aan het begin van het seizoen al zo hard rijdt. Natuurlijk zijn er gunstige omstandigheden en goed ijs in Thialf, maar het hoort ook bij een olympisch seizoen. Dit is de winter waar iedereen vier jaar lang naartoe heeft geleefd."

Het podium van de 1.500 meter, met van links naar rechts Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Jutta Leerdam. Het podium van de 1.500 meter, met van links naar rechts Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Jutta Leerdam. Foto: Pro Shots

Leerdam verrast met derde tijd op 1.500 meter

Het hoort ook bij een olympisch seizoen dat er verrassingen zijn. De surprise op het podium van de 1.500 meter was Jutta Leerdam, die in haar eerste officiële schaatsmijl sinds november 2018 een persoonlijk record klokte: 1.53,64.

"Twee weken geleden reed ik bij een trainingswedstrijd in Inzell nog drie seconden langzamer (1.56,20), dus dit had ik zeker niet verwacht", zei de 22-jarige Leerdam. "Ik heb de laatste jaren zo weinig 1.500 meters gereden, dat ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik doe. Ik ga gewoon hard van start en dan zie ik wel waar het eindigt."

De wereldkampioene op de kilometer van 2020 richtte zich in haar eerste seizoenen bij de senioren alleen op de 500 en 1.000 meter. Uit fysieke tests bleek al langer dat ze ook op de 1.500 meter bij de wereldtop zou kunnen horen, maar ze durfde het nog niet eerder aan drie afstanden te combineren. Met de Spelen van Peking aan de horizon besloot ze de gok te wagen.

"Het leek me altijd wat te veel om ook nog de 1.500 meter te rijden", aldus Leerdam. "Maar nu dacht ik: het is een olympisch seizoen en de 1.500 meter kan een mooie bonus zijn, laten we het proberen. En na deze tijd kan ik eigenlijk niet meer zeggen dat ik 'm dit seizoen níét ga rijden."

Jutta Leerdam was zeer blij met haar 1.500 meter. Jutta Leerdam was zeer blij met haar 1.500 meter. Foto: Pro Shots

Bergsma: 'Spelen spoken constant door je hoofd'

Op de 5 kilometer voor mannen zorgde Jorrit Bergsma voor een verrassing door Patrick Roest na drie jaar te onttronen als Nederlands kampioen. De 35-jarige Fries schaatste met 6.07,30 bovendien de derde tijd ooit in Thialf. Alleen Roest was twee keer sneller in Heerenveen (6.05,14 en 6.05,95 afgelopen januari).

"Ik merk toch dat dit een ander seizoen is. De Spelen spoken constant door mijn hoofd", zei Bergsma. "Ik weet dat ik dit seizoen de hele tijd scherp moet zijn. Het was niet per se het plan dat ik nu al zo hard zou rijden, maar vervelend is het natuurlijk niet."

Roest baalde dat hij met een tijd van 6.10,84 flink tekortkwam voor het goud en genoegen moest nemen met zilver, al zag ook hij al snel na zijn race het grotere plaatje. "Ik wil altijd winnen, dus ik heb nu even een klotegevoel. Maar ik weet ook dat het dit seizoen in december bij het olympisch kwalificatietoernooi en in februari bij de Spelen écht moet gebeuren."

De NK afstanden gaat zaterdag vanaf 14.10 uur verder met de 500 meter voor vrouwen, de 1.500 meter voor mannen en de 3 kilometer voor vrouwen.