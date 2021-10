Sven Kramer maakt zich geen zorgen na zijn vijfde plek op de 5.000 meter vrijdag bij de NK afstanden, maar de 35-jarige schaatser weet wel dat hij flink moet verbeteren om kans te houden op een vierde olympische titel op rij op zijn favoriete afstand.

De vorige keer dat Kramer bij de NK afstanden startte en níét het podium op de 5 kilometer haalde, was bij zijn debuut in 2004. Sindsdien pakte hij tien keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.

Vrijdag in Heerenveen kwam de Fries met een tijd van 6.16,06 bijna twee seconden tekort voor het brons, dat naar Marwin Talsma ging (6.14,31). Het verschil met Jorrit Bergsma (goud in 6.07,30) en Patrick Roest (zilver in 6.10,84) was nog een stuk groter.

"Het ging niet superslecht, maar het is duidelijk dat het veel beter moet", aldus Kramer. "Het gat met Jorrit is groot, té groot. Het zit ook wel ergens, maar ik was vandaag niet scherp genoeg."

De rijder van Jumbo-Visma kwam in de slotfase van zijn rit tegen Talsma twee keer in de knel bij een kruising. Daardoor klokte hij twee keer een rondetijd van boven de dertig seconden (30,1 en 30,2) en moest hij flink wat energie verspillen om te versnellen naar 29'ers.

"Ik was niet in charge tijdens de rit en daardoor verslik ik me twee keer", zei Kramer. "Daar verlies ik eigenlijk de rit en ook de derde plek. Dat neem ik mezelf kwalijk. Waar het precies aan ligt, weet ik nu nog even niet, maar er is zeker nog geen man overboord. Het is niet dat ik hier 6.25 of 6.35 gereden heb."

'Ik voelde me een paar weken geleden beter'

Kramer liet zich in mei aan zijn rug opereren in een poging om nog één keer alles op alles te zetten voor een olympische titel. In de voorbereiding op het olympische seizoen had hij een "fijn gevoel" en drie weken geleden toonde hij bij een trainingswedstrijdje in Inzell met een tijd van 6.15,66 op de 5 kilometer ook aan dat zijn vorm prima was.

"Fysiek ben ik in orde, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik me een paar weken geleden beter voelde", aldus Kramer. "Qua uitvoering was die rit in Inzell eigenlijk slechter, maar er zat vandaag niet genoeg achter en dat is zonde. Ik heb het idee dat ik verder ben dan ik nu heb laten zien."

De dertigvoudig wereldkampioen kan zijn vorm waarschijnlijk verder aanscherpen bij de wereldbekers in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november) en het Noorse Stavanger (19-21 november), al is hij door zijn vijfde plek op de 5 kilometer nog niet helemaal zeker van een ticket. Pas na de 10 kilometer van zondag kan de balans worden opgemaakt.

"Het voornaamste doel van vandaag was plaatsing voor de World Cups, want het is natuurlijk wel lekker als ik nog een paar wedstrijden op niveau kan rijden de komende weken. Maar uiteindelijk is het het allerbelangrijkst om eind december goed te zijn bij het olympisch kwalificatietoernooi."

Kramer heeft zich niet geplaatst voor de 1.500 meter van zaterdag bij de NK afstanden. Hij rijdt normaal gesproken zondag wel de 10 kilometer.