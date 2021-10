Jorrit Bergsma is vrijdag voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands kampioen geworden op de 5.000 meter. De Fries klopte titelverdediger Patrick Roest in een rechtstreeks duel. Sven Kramer werd vijfde en lijkt zich daarmee te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden.

De 35-jarige Bergsma verraste drievoudig Nederlands kampioen Roest in de achtste rit. Na een snelle start had de Lekkerkerker geen antwoord op de versnellingen van Bergsma: 6.07,30 om 6.10,84. Het baanrecord van Roest (6,05,14) kwam niet in gevaar in Heerenveen.

Voor Bergsma was het zijn tweede nationale titel op de 5.000 meter, na 2011. Op de 10.000 meter was hij al zes keer de beste. De afgelopen negen jaar pakten Kramer (zes) en Roest (drie) de titels op de 5.000 meter.

Achter Bergsma eindigden Roest en Marwin Talsma (6.14,31) op het podium in Thialf. Marcel Bosker (6.15,35) eindigde als vierde.

Kramer blijft in de race voor wereldbekerwedstrijden

Kramer kwam met 6.16,06 niet in de buurt van de podiumplaatsen. De 35-jarige Fries eindigde op de vijfde plek en blijft daardoor in de race voor de tickets voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen.

Bij de NK afstanden plaatsen in principe de beste vijf schaatsers per afstand zich voor de wereldbekerwedstrijden, maar de 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen) vormen daar een uitzondering op. Kramer weet pas na de 10.000 meter of zijn ticket definitief binnen is.

De NK afstanden gaat zaterdag verder met de 500 meter voor vrouwen, de 1.500 meter bij de mannen en de 3.000 meter bij de vrouwen.