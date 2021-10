Ronald Mulder kende vrijdag een slechte start van het olympische seizoen, want de 35-jarige schaatser raakte geblesseerd tijdens de eerste 500 meter bij de NK afstanden. Het goede nieuws is dat zijn lieskwetsuur lijkt mee te vallen.

Mulder ging vrijdagavond nog naar het ziekenhuis, waar hij een echo liet maken. Daarop was geen spierscheuring te zien, meldt een woordvoerder van zijn ploeg Team Reggeborgh aan NU.nl.

Waarschijnlijk gaat het om een verrekking. Dat was het scenario waar Mulder op hoopte toen hij een uurtje na zijn race met de pers praatte in Thialf.

"Ik heb twee keer eerder een spierscheuring in mijn rechterlies gehad en weet dat het dan zeker zes weken duurt om te herstellen", zei hij. "Bij een verrekking kan ik misschien over twee of drie weken alweer een wedstrijd rijden. Dat is een groot verschil."

Over acht weken is in Heerenveen al het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar de tickets voor de Spelen van Peking (4-20 februari) worden verdeeld. "Ik weet dat mijn enige doel vanaf nu moet zijn dat ik eind december 100 procent fit aan de start kan staan", aldus Mulder.

Mulder voelde al snel dat er wat mis was

Mulder voelde vrijdag bij zijn eerste officiële race van het olympische seizoen al na een meter of 40 dat er wat mis was met zijn rechterlies. Hij probeerde het nog heel even, maar aan het einde van de eerste bocht hield hij ermee op, wijzend naar de binnenkant van zijn rechterbovenbeen.

"Het gaat volledig in tegen mijn natuur, maar ik wist op dat moment dat het het allerverstandigst was om te stoppen", aldus Mulder. "Achteraf ben ik blij dat ik het gedaan heb, want ik hoop dat ik daarmee de schade minder erg heb gemaakt."

De sprinter, die in 2010 (elfde), 2014 (derde) en 2018 (zevende) meedeed aan de olympische 500 meter, heeft in zijn lange loopbaan voldoende ervaring opgedaan met het overwinnen van teleurstellingen. Zo miste hij vorig jaar de NK afstanden doordat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een zware keelontsteking, maar werd hij aan het einde van het seizoen nog wel vijfde op de WK afstanden.

"Ik heb natuurlijk liever geen tegenslagen", zegt Mulder. "Maar ik weet wel wat de consequenties zijn en wat ik nu moet doen om het beste van dit seizoen te maken. Ik wil naar de Spelen en ik wil daar het liefst goud winnen. Wat dat betreft is er niks veranderd, behalve dat ik de komende weken geen wereldbekers ga rijden."