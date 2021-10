Antoinette de Jong is vrijdag voor het eerst in haar loopbaan Nederlands kampioene geworden op de 1.500 meter. De Friezin bleef met 1.53,20 slechts één tiende van een seconde boven het baanrecord in Thialf. Sprinter Jutta Leerdam werd knap derde op de schaatsmijl.

De 26-jarige De Jong was in de voorlaatste rit in een meeslepend gevecht verwikkeld met achtvoudig Nederlands kampioene Ireen Wüst, die ze in de laatste meters versloeg. De 1.53,20 betekende een persoonlijk record voor De Jong. Wüst eindigde als tweede met een tijd van 1.53,48.

Voor De Jong was het haar vierde nationale titel in haar loopbaan. In 2018 werd ze Nederlands kampioene op de 3.000 en 5.000 meter. Een jaar later pakte ze ook goud op de 3.000 meter. Op die afstand won ze in 2018 olympisch brons op de Spelen van Pyeongchang.

Leerdam baarde opzien door 1.53,64 te klokken in Thialf, waarmee ze het podium complementeerde. Leerdam, een specialiste op de 500 en 1.000 meter, richt zich pas vanaf dit seizoen op de 1.500 meter. Op de schaatsmijl werd ze in 2017 nog wel wereldkampioene bij de junioren.

De 1.500 meter stond vrijdag in Heerenveen bol van spektakel. Liefst zes schaats­sters reden een tijd onder de 1.55. Op de WK afstanden van afgelopen februari in Heerenveen slaagde alleen de Noorse winnares Ragne Wiklund daarin.

Titelverdediger Ter Mors stelt teleur

Titelverdedigster Jorien ter Mors stelde enigszins teleur door als vijfde te eindigen. Haar 1.54,65 was wel net genoeg om zich te plaatsen voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen. Irene Schouten werd vierde.

Bij de NK afstanden kunnen de schaats­sters zich kwalificeren voor de eerste twee World Cups van dit seizoen, in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november) en het Noorse Stavanger (19-21 november). De top vijf per afstand mag naar de wereldbeker.