Kai Verbij is vrijdag op overtuigende wijze Nederlands kampioen geworden op de 500 meter. De sprinter won zowel de eerste als de tweede omloop en hield titelverdediger Dai Dai N'tab ruim een halve seconde achter zich. Voor Ronald Mulder draaide de openingswedstrijd van het seizoen uit op een drama.

De 27-jarige Verbij won de eerste omloop van de 500 meter in 34,79 seconden, waarna hij er in de tweede omloop een schepje bovenop deed en 34,71 noteerde. In het klassement over de 500 meter was hij daarmee 0,58 seconden sneller dan N'tab.

Het is voor Verbij de tweede nationale titel op de sprintersafstand. In 2016 werd hij ook al eens Nederlands kampioen op de 500 meter. De specialiteit van de zoon van een Japanse moeder ligt vooral op de 1.000 meter, waarop hij afgelopen seizoen wereldkampioen werd.

Titelverdediger N'tab, die bij vier van de vorige vijf NK's Nederlands kampioen op de 500 meter (2016, 2017, 2019 en 2020) werd, stelde vooral in zijn eerste omloop teleur, waarin hij 35,16 noteerde. In de tweede 500 meter dook hij met 34,92 wel onder de 35 seconden, maar hij was nog altijd twee tienden van een seconde langzamer dan Verbij.

De derde plaats was voor Hein Otterspeer, die na zijn 34,89 in de eerste omloop (tweede) een slechte bocht reed in de tweede omloop en daardoor op 35,22 bleef steken. Dat was goed voor de zesde plek op de tweede 500 meter.

Ronald Mulder baalt nadat hij een blessure oploopt op de eerste 500 meter. Ronald Mulder baalt nadat hij een blessure oploopt op de eerste 500 meter. Foto: Pro Shots

Mulder raakt geblesseerd

Voor Mulder draaide de seizoensopening uit op een ramp. De 35-jarige schaatser van Team Reggeborgh liep in de eerste omloop een liesblessure op en ging niet meer van start op de tweede 500 meter, waardoor hij sowieso de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen mist.

Na Verbij, N'tab en Otterspeer plaatsen Merijn Scheperkamp en Janno Botman zich voor de World Cups. Scheperkamp werd in de eerste omloop gediskwalificeerd, maar herstelde zich in de tweede omloop met 34,82, goed voor de tweede tijd van het kampioenschap. Op de 500 meter is de beste tijd over twee omlopen bepalend voor wereldbekerplaatsing.

Bij de NK afstanden kunnen de schaatsers zich kwalificeren voor de eerste twee World Cups van dit seizoen, in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november) en het Noorse Stavanger (19-21 november).