Kai Verbij heeft vrijdag bij de NK afstanden in Thialf de snelste tijd geschaatst bij de eerste 500 meter. Titelverdediger Dai Dai N'tab reed een slechte race, terwijl tweevoudig kampioen Ronald Mulder geblesseerd afhaakte.

De mannen rijden vrijdag vanaf 18.10 uur nog een 500 meter. De medailles worden verdeeld op basis van het klassement over de twee omlopen.

Verbij kwam bij de eerste officiële race van het olympische seizoen tot een tijd van 34,79. Hein Otterspeer, die heel snel was in het voorseizoen, eindigde in 34,89 als tweede en de pas 21-jarige Janno Botman werd derde in een persoonlijk record van 35,05.

N'tab werd bij vier van de vorige vijf NK's Nederlands kampioen op de 500 meter (2016, 2017, 2019 en 2020), maar vrijdag ging het bij de start al bijna mis voor de sprinter van Jumbo-Visma. Na een matige opening en een wijde laatste binnenbocht klokte N'tab de vierde tijd: 35,16.

N'tabs tegenstander Mulder moest na zo'n 200 meter stoppen door een liesblessure. De 35-jarige schaatser van Team Reggeborgh werd in 2010 en 2018 Nederlands kampioen op de 500 meter.

Ronald Mulder baalt nadat hij een blessure oploopt op de eerste 500 meter. Ronald Mulder baalt nadat hij een blessure oploopt op de eerste 500 meter. Foto: Pro Shots

Goede opening, matige tijd voor Nuis

Kjeld Nuis opende voor zijn doen sterk met 9,83 seconden over de eerste 100 meter, waarna de eindtijd van de olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter een beetje tegenviel: 35,27. Dat was goed voor de achtste plek.

Merijn Scheperkamp en Serge Yoro, twee jonge schaatsers die een goede indruk maakten in het voorseizoen, beleefden een slechte eerste omloop. De 21-jarige Scheperkamp werd gediskwalificeerd na een tweede valse start en de één jaar oudere Yoro ging onderuit.

Bij de NK afstanden kunnen de schaatsers zich ook kwalificeren voor de eerste twee World Cups van dit seizoen, in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november) en het Noorse Stavanger (19-21 november). Op de 500 meter is de beste tijd over twee omlopen bepalend voor wereldbekerplaatsing. De top vijf van deze ranglijst mag naar de World Cups.