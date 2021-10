De KNSB heeft de toezegging gekregen dat alle topschaatsers dit seizoen zo weinig mogelijk wereldbekers zullen overslaan. Nederland moet goed presteren bij de eerste vier World Cups om het maximale aantal van achttien langebaanschaatsers op de Olympische Spelen van Peking te krijgen.

"Alle coaches hebben het commitment gegeven dat hun schaatsers uit landsbelang zo veel mogelijk World Cups zullen rijden", zei technisch directeur Remy de Wit van de schaatsbond in Thialf, waar vrijdag de NK afstanden van start gaat. "Iedereen beseft dat het enorm belangrijk is dat we het als Nederland goed doen in de wereldbekers."

Een land mag maximaal met negen vrouwen en negen mannen naar de Winterspelen. Dat is één schaatser per sekse minder dan bij de Spelen van 2018 in Pyeongchang.

Deze zogenaamde quotumplaatsen per land moeten verdiend worden bij de World Cups in Tomaszów Mazowiecki (12-14 november), Stavanger (19-21 november), Salt Lake City (3-5 december) en Calgary (10-12 december). De Nederlandse schaatsers moeten aan de onderstaande voorwaarden voldoen om na die vier wereldbekers op het maximale aantal uit te komen.

Voorwaarden om negen mannen en negen vrouwen op Spelen te krijgen 500, 1.000 en 1.500 meter: Drie Nederlanders in top twintig van World Cup-klassement

3 kilometer (vrouwen) en 5 kilometer (mannen): Drie Nederlanders in top veertien van World Cup-klassement lange afstanden

5 kilometer (vrouwen) en 10 kilometer (mannen): Twee Nederlanders in top acht World Cup-klassement lange afstanden of bij de vier tijdsnelsten

Massastart: Twee Nederlanders in top 24 World Cup-klassement

Ploegenachtervolging: Nederland moet in top zes van World Cup-klassement komen

'Elke rit dit seizoen is van cruciaal belang'

De afgelopen jaren reden Nederlandse topschaatsers zelden alle wereldbekers in een seizoen. Ze sloegen één of meerdere wedstrijden over om een extra trainingskamp te kunnen afwerken of zich beter voor te kunnen bereiden op de belangrijkste toernooien.

Omdat in het komende olympische seizoen een afmelding voor een wereldbekerweekend mogelijk gevolgen heeft voor het aantal Nederlanders in Peking, is de KNSB al meer dan een jaar in gesprek met alle ploegen over de "ideale route" naar de Spelen

"Elke rit die we rijden dit seizoen is van cruciaal belang om te zorgen dat we op negen olympische plekken per sekse gaan uitkomen", aldus De Wit. "Als je ergens op de route een poortje mist, kun je al heel snel terugvallen naar acht of zelfs zeven rijders per sekse."

NK afstanden kwalificatiemoment voor de wereldbekers

De technisch directeur weet dat ook dit seizoen sommige topschaatsers zullen kiezen om één World Cup over te slaan. Zo is de wereldbeker in Calgary slechts twee weken voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf en daarom geen ideale voorbereiding op die belangrijke wedstrijd.

"We weten uit het verleden dat het niet een realistische wens is, maar bij voorkeur rijden alle schaatsers alle wereldbekers", aldus De Wit. "Natuurlijk is een goede voorbereiding op het OKT superbelangrijk, maar als wij niet alle olympische plekken veiligstellen voor Nederland, valt er ook niet zoveel te periodiseren."

De NK afstanden geldt als kwalificatiemoment voor de wereldbekers. De top vijf op elke afstand plaatst zich in principe voor de eerste paar World Cups, behalve op de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen. Daar vindt de kwalificatie voornamelijk plaats via de uitslag van de 3 kilometer (vrouwen) en de 5 kilometer (mannen).