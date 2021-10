De jaren na zijn dubbele goud in Pyeongchang zijn hobbelig geweest, met afgelopen zomer nog een spannende paar weken door hartproblemen. Maar aan de vooravond van de NK afstanden is Kjeld Nuis (31) volledig fit en klaar voor een nieuw olympisch seizoen. "Ik wil ook de Spelen van 2026 halen."

Hein Otterspeer maakt er altijd maar een grapje van. "Kjeld kan nog door een vrachtwagen worden aangereden, hij rijdt de volgende dag toch wel", zegt de schaatser van Team Reggeborgh als zijn ploeggenoot weer eens een ongelukje heeft gehad. "Het is ook echt zo, ik kan fysiek gezien een hoop hebben", zegt Nuis met een lach in gesprek met NU.nl.

Eind 2016 knalde de geboren Zuid-Hollander bij een ritje met de mountainbike op een boom bij een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo. Twee weken later won hij met een ingetapete schouder de 1.000 en 1.500 meter bij de wereldbeker in Heerenveen. Een week voor de Olympische Spelen van 2018 sloeg Nuis bij een fietsritje in Collalbo over de kop bij een aanrijding met een auto. Hij had amper een schrammetje.

En vorige maand nog schoof Nuis bij een fietsrit op Mallorca samen met ploeggenoot Wesly Dijs over het natte asfalt en kreeg hij een tandwiel in zijn enkel. Twee dagen later zette hij persoonlijke records neer bij een kracht- en bij een sprinttraining. "Hein grapte: 'Tuurlijk, deze gast komt weer met schrik vrij'", aldus Nuis. "Ik heb veel ziekenhuisbezoekjes gehad, maar het is nooit iets superergs. Even afkloppen, maar het komt altijd wel weer goed."

In juli vreesde de olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter even dat het een keer echt misging. Een paar dagen na zijn eerste prik met het Pfizer-vaccin werd Nuis flink ziek. Onderzoek in het ziekenhuis toonde aan dat hij een ontstoken hartzakje had, een bekende maar zeldzame bijwerking van het vaccin.

"Als er iets met je hart is, is het wel even eng", aldus Nuis. "Een enkelblessure is vervelend, maar met mijn hart moet ik nog mijn hele leven doen. Er spookte van alles door mijn kop, de dagen van ziekenhuis in, ziekenhuis uit waren erg onzeker en spannend. Gelukkig ben ik er volledig van hersteld en denk ik er niet meer over na. Ik heb geaccepteerd dat ik er niks aan kon doen en vervolgens gedacht: wat kan ik wél doen om zo snel mogelijk weer fit te worden? Dat bracht me rust."

Kjeld Nuis tussen zijn ploeggenoten Ireen Wüst (l) en Michelle de Jong (r). Kjeld Nuis tussen zijn ploeggenoten Ireen Wüst (l) en Michelle de Jong (r). Foto: ANP

'Me zorgen maken is zonde van mijn tijd'

Nadat hij zich in 2014 voor de tweede keer niet had geplaatst voor de Spelen en hij een "schop onder zijn hol" had gekregen van zijn toenmalige partner, zette Nuis een berichtje in een atletenapp van zijn sponsor Red Bull. "Hoi, misschien een gekke vraag, maar wie van jullie heeft een psycholoog?", schreef hij.

Tot zijn verbazing bleken bijna alle sporters mentale hulp te krijgen. "Holy shit, dacht ik", zegt Nuis. "Ik kende niemand uit mijn schaatsploeg die een psycholoog had, er werd ook niet veel over gesproken."

Nuis vroeg om de contactgegevens van drie psychologen en vond er al snel een met wie het goed klikte. "Alleen het praten over mijn gevoel en gedachtes ontlaadde al. Ik ging altijd superrelaxed naar huis als ik met haar gesproken had."

Nuis leerde alle gedachtes die afleiden van wat hij moet doen op het ijs te verdrijven. "Je zorgen maken is gewoon zonde van je tijd. Dat klinkt heel simpel, maar je kunt het prima oefenen. Natuurlijk denk ik na zo'n val als vorige maand op Mallorca nog steeds: heb ik dit weer. Mijn enkel is dik, ik moet een tetanusprik, klote. Maar al snel gaat dat over in dat het geen ramp is dat ik een keer een krachttraining moet overslaan. Ga liggen, doe chill, ik heb talent zat."

'Er zijn dit jaar geen excuses'

Dat talent moet Nuis over ruim drie maanden in Peking voor de tweede keer olympisch succes brengen. Vorig seizoen kende de viervoudig wereldkampioen een moeizaam eerste jaar bij Team Reggeborgh, ook doordat hij een paar weken voor de start van de winter door een coronabesmetting drie weken niet kon trainen.

"Ik ben nu echt topfit, er zijn dit jaar geen excuses", zegt Nuis, die zijn seizoen vrijdag begint met de 500 meter bij de NK afstanden in Heerenveen. Zaterdag rijdt hij de 1.500 meter en zondag de 1.000 meter. "Het niveau is een stuk hoger dan vier jaar geleden, maar ik heb er vertrouwen in dat ik weer de beste kan zijn op de 1.000 en 1.500 meter."

Daarmee doelt Nuis niet alleen op dit seizoen, want hij ziet zichzelf voorlopig nog lang niet stoppen. "Ik heb eerder met een knipoog gezegd: zoals ik me nu voel, kan ik nog tien jaar door. Misschien is het wat gortig om tot mijn 41e door te gaan, maar ik wil sowieso nog vijf jaar schaatsen. Ik heb er nog zoveel lol in, dat ik ook de Spelen van 2026 wil halen."