Een groep Nederlandse (oud-)topschaatsers heeft dinsdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de vraag om financiële hulp voor Thialf. Het ijsstadion in Heerenveen verkeert in grote financiële problemen en dreigt te moeten sluiten.

De brief is in handen van De Telegraaf en is ondertekend door onder anderen Sven Kramer, Ireen Wüst, Rintje Ritsma en Mark Tuitert. Ze vragen de Tweede Kamer en informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees om een rijksbijdrage van 20 miljoen euro.

"Het is vijf voor twaalf", zegt Douwe de Vries als voorzitter van de atletenvereniging van schaatsbond KNSB tegen de krant. "Als er geen actie wordt ondernomen, is het reëel dat onze topschaatsers straks niet meer in Thialf kunnen trainen. Zo nijpend is het echt."

Thialf heeft het financieel al jaren moeilijk. Tot dusver sprongen de provincie Friesland, de gemeente Heerenveen, sportkoepel NOC*NSF en de KNSB steeds bij om het stadion te redden.

"Maar er speelt meer", aldus De Vries. "Het is super dat de tekorten worden aangevuld, alleen er is geen euro gereserveerd voor onderhoud en de aanschaf van nieuwe apparatuur. Als je een beetje pech hebt, gaat er komende winter een machine kapot en dan hang je."

Volle tribunes in Thialf: behoren ze binnenkort tot het verleden? Volle tribunes in Thialf: behoren ze binnenkort tot het verleden? Foto: ANP

'Qua faciliteiten komt niets in de buurt van Thialf'

Als er vanuit de politiek geen steun komt, dan kunnen de schaatsers waarschijnlijk niet meer in Thialf terecht. "Dan is de kans groot dat we moeten uitwijken naar een andere baan", vervolgt De Vries in De Telegraaf.

"En met alle respect: qua topsportfaciliteiten komt niets in de buurt bij Thialf. Alles is hier goed voor elkaar; van klimaatsystemen tot een geweldige kracht- en inwerkruimte. Dat hebben we ook nodig, willen we die medailles kunnen blijven behalen."

De Vries verwacht volgende maand een reactie uit Den Haag. "De provincie weet uiteraard van deze situatie. En als ze daar horen dat het Rijk niet bijspringt, is de kans ook aanwezig dat zij de stekker eruit trekken. Daar wil ik nog niet aan denken."

Thialf is van komende vrijdag tot en met zondag het decor van de NK afstanden, het toernooi dat de start van het olympische schaatsseizoen betekent.