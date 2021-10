Femke Kok was de revelatie van het vorige schaatsseizoen door vier wereldbekerzeges te boeken op de 500 meter. De verwachtingen voor de olympische winter zijn daardoor hooggespannen voor de 21-jarige Nederlandse en dat is even wennen.

Afgelopen januari, voor de eerste World Cup in de bubbel in Heerenveen, stond Kok opeens oog in oog met een schaatsster die ze alleen van tv kende. Brittany Bowe, zesvoudig wereldkampioene en de wereldrecordhoudster op de 1.000 meter, stapte op de Nederlandse af om haar bewondering uit te spreken. "Je bent zo'n goede schaatsster, je kunt vandaag winnen", zei de 33-jarige Amerikaanse.

"Ik dacht echt: holy shit, Brittany Bowe komt mij gewoon even succes wensen, terwijl ik haar nog nooit gesproken heb", zegt Kok negen maanden later in gesprek met NU.nl. "Het zijn kleine dingen, maar ik kan daar heel erg van genieten. Ik probeer echt te beseffen dat het niet normaal is dat ik tussen zulke grote namen sta, schaatssters tegen wie ik vroeger altijd opkeek."

De sprintster van Team Reggeborgh is inmiddels zelf een grote naam, of in ieder geval een reële kanshebber op een medaille op de 500 meter bij de Olympische Spelen van Peking (4-20 februari). En dat in pas haar tweede jaar bij de senioren.

"Als klein meisje was het mijn droom om olympisch kampioen te worden", zegt Kok. "Ik had alleen nooit gedacht dat de Spelen al zo snel zo dichtbij zouden komen. Ik keek eerder naar 2026 voor mijn olympische debuut, maar toen ging het vorig seizoen opeens zo goed."

'Wennen dat veel mensen iets van me willen weten'

Die goede resultaten hebben ervoor gezorgd dat de aandacht voor Kok explosief gestegen is. "Een jaar geleden hoefde ik in de aanloop naar het seizoen geen interview te geven, maar nu willen opeens heel veel mensen iets van me weten", zegt ze.

"Dat is alleen maar een compliment, het betekent dat ik vorig seizoen iets goeds heb gedaan. Maar tegelijkertijd is het ook nieuw en even wennen hoe ik om moet gaan met de nieuwe verwachtingen."

Kok kreeg in februari bij de WK afstanden in Heerenveen een voorproefje van de gevolgen van haar nieuwe status. "De tendens was opeens: je hebt vier World Cups gewonnen, dus op de WK zal je ook wel met twee vingers in de neus de beste zijn. Hallo, dacht ik, dat is helemaal niet zo. Dit is pas de eerste keer dat ik bij een WK meedoe om de prijzen."

De Nederlands kampioene eindigde in Thialf als tweede achter de Russin Angelina Golikova, alsnog de beste prestatie ooit van een Nederlandse vrouw op de 500 meter. "Ik had voor de WK wel meer spanning en stress dan voor de World Cups", aldus Kok. "Ik wilde zo graag winnen, misschien wel iets té graag. Het was even flink balen dat ik geen goud won, maar achteraf realiseerde ik me dat zilver op mijn eerste WK als senior ook best goed is."

'Vroeger was ik te lief voor mezelf'

Het is haast onmogelijk om iemand in de schaatswereld te vinden die iets negatiefs te zeggen heeft over Kok. "Ze heeft zelfs nog nooit een slechte grap verteld", zegt assistent-coach Desly Hill met een knipoog als ze langsloopt tijdens het interview. "Het is zeldzaam dat je helemaal niks slechts over iemand kan bedenken."

Daaraan hebben een seizoen met achttien 500 meters onder de 38 seconden, tien overwinningen en een zilveren WK-medaille niets veranderd. "Ik ben van mezelf heel erg nuchter, dat helpt", aldus Kok.

Een jaar of zes geleden zat haar sociale karakter haar nog regelmatig in de weg op het ijs. "Ik was vroeger veel te lief, ook voor mezelf. Dan was ik moe en toonde ik te veel zelfmedelijden. Of dacht ik dat mijn tegenstander beter was dan ik en liet ik te makkelijk van me winnen."

Inmiddels is Kok volgens Hill "een racemachine met een killersinstinct". "Voor een wedstrijd vind ik het nog steeds fijn om mezelf te zijn, met iedereen een praatje te maken en lol te hebben", zegt Kok. "Maar als ik eenmaal op het ijs sta, zet ik alles op alles om te winnen. En verander ik in een racemachine? Ik hoop het, dat is wel elke keer het doel."

Kok rijdt zaterdag de 500 meter bij de NK afstanden in Heerenveen en komt zondag in actie op de 1.000 meter. Het eerste toernooi van het olympische seizoen begint vrijdag.