Het olympische schaatsseizoen is dit weekend begonnen met de NK afstanden in Heerenveen. Een overzicht van het programma, de uitslagen en de belangen bij de nationale strijd in Thialf.

Uitslagen

Vrijdag 29 oktober

Eerste 500 meter mannen:

1. Kai Verbij - 34,79

2. Hein Otterspeer - 34,89

3. Janno Botman - 35,05

4. Dai Dai N'tab - 35,16

5. Stefan Westenbroek - 35,22

Ronald Mulder viel geblesseerd uit

1.500 meter vrouwen:

1. Antoinette de Jong - 1.53,20

2. Ireen Wüst - 1.53,48

3. Jutta Leerdam - 1.53,64

4. Irene Schouten - 1.54,14

5. Jorien ter Mors - 1.54,65

Programma

Vrijdag 29 oktober

18.10 uur: Tweede 500 meter mannen

18.54 uur: 5.000 meter mannen

Zaterdag 30 oktober

14.10 uur: Eerste 500 meter vrouwen

14.54 uur: 1.500 meter mannen

15.53 uur: Tweede 500 meter vrouwen

16.37 uur: 3.000 meter vrouwen

Zondag 31 oktober

12.15 uur: 10.000 meter mannen

14.21 uur: 5.000 meter vrouwen

15.32 uur: 1.000 meter mannen

16.21 uur: 1.000 meter vrouwen

17.17 uur: Massastart mannen

17.38 uur: Massastart vrouwen

Wat staat er op het spel?

Het schaatsseizoen staat in het teken van de Olympische Winterspelen, die volgend jaar van 4 tot en met 20 februari worden gehouden in Peking. Bij de NK afstanden gaat het nog niet om kwalificatie voor de Spelen; alle tickets worden verdeeld op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december in Heerenveen.

Komend weekend zijn er naast de nationale titels plekken te winnen voor de eerste wereldbekers van dit seizoen. De top vijf op elke afstand plaatst zich in principe voor de World Cups in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (12-14 november) en het Noorse Stavanger (19-21 november), en waarschijnlijk ook voor Salt Lake City (3-5 december) en Calgary (10-12 december).

Dat geldt alleen niet voor de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen, die dit wereldbekerseizoen alleen op het programma staan in Stavanger. Kwalificatie voor de 5 kilometer en de 10 kilometer gaat respectievelijk via de uitslag van de 3 kilometer (vrouwen) en de 5 kilometer (mannen) bij de NK afstanden.

Bij de eerste vier wereldbekers van dit seizoen moeten de schaatsers er namelijk voor zorgen dat Nederland het maximum aantal startplaatsen krijgt bij de Spelen. Daarvoor moeten voldoende Nederlandse rijders hoog genoeg in de klassementen per afstand eindigen en in de World Cup wordt er voor de lange afstanden een gecombineerd klassement opgemaakt (3 en 5 kilometer voor vrouwen en 5 en 10 kilometer voor mannen).

Nederlandse schaatsers vinden het belangrijk om in de aanloop naar de Spelen wedstrijdritme op te doen in de wereldbekers. Rijders die zich bij de NK afstanden niet plaatsen voor de World Cups, komen tot het OKT normaal gesproken niet in actie bij grote wedstrijden.