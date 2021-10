Het zelfvertrouwen van Irene Schouten kreeg een boost toen ze vorig seizoen als eerste Nederlandse ooit de wereldtitel veroverde op de 5.000 meter. Toch plaatst de bescheiden Noord-Hollandse zich in het olympische seizoen nog altijd vaker dan haar lief is in de schaduw van recordkampioene Martina Sáblíková.

Schouten was afgelopen zomer met Team Zaanlander op trainingskamp in Italië toen ze haar concurrente Sáblíková tegen het lijf liep. "Dan kijk ik tegen haar op en denk ik: jij bent echt een partij goed", zegt ze in gesprek met NU.nl. "Dan vergeet ik gewoon dat ik haar vorige winter heb verslagen."

Jarenlang zei coach Jillert Anema tegen Schouten dat ze niet wist hoe goed ze was. Hoewel ze op de massastart de successen aaneenreeg (ze werd in 2015 en 2019 wereldkampioen op dat onderdeel), bleef de gouden medaille op een individuele afstand uit.

Met de wereldtitel op de 5.000 meter afgelopen februari in Heerenveen kreeg de 29-jarige Schouten eindelijk de bevestiging dat er ook op de langebaan een kampioene in haar schuilt. Toch blijft de Noord-Hollandse bescheiden als ze een week voor de start van het schaatsseizoen praat over haar nieuwe status als langebaanschaatser.

"Weet je: ik heb maar één keer iets gewonnen. Ik zag toevallig vandaag een erelijstje met alleen maar Sáblíková, Sáblíková, Sáblíková. Of ik te nederig ben? Dat ik één keer wat heb gewonnen, maakt me nog niet de grote kampioene. Ik denk dat mensen eerder naar Sáblíková kijken dan naar mij."

"Mijn zelfvertrouwen is door zo'n race wel gegroeid", vervolgt Schouten, die met een tijd van 6.48,53 een persoonlijk record reed in Heerenveen en daarmee tienvoudig wereldkampioene Sáblíková (vijfde) bijna tien seconden voor bleef. "Van tevoren zou ik niet zomaar denken: ik ga die tijd even rijden. Maar er is veel mogelijk."

Wereldtitel levert veel aandacht op

De wereldtitel zette ook het persoonlijke leven van Schouten op zijn kop. Afgelopen zomer kwam een EO-documentaire over het West-Friese gezin van Schouten, dat een tulpenbedrijf in Andijk runt, uit met de titel Het leven gaat niet altijd over tulpen.

Ook krijgt ze meer aanvragen vanuit de pers en moet ze vaker opdraven bij sponsorverplichtingen. Bij de teampresentatie van Team Zaanlander was ze afgelopen dinsdag de meest aangevraagde schaatser van de ploeg.

"Ik vind het wel leuk, hoor. Als het bijvoorbeeld een jaar na de Spelen was geweest, had ik niet zoveel aandacht gekregen. Nu was het mijn eerste wereldtitel op een individuele afstand en gaan we richting de Olympische Spelen."

'Marathons los kunnen laten'

Ondanks haar successen op de langebaan ligt het hart van Schouten nog altijd bij de marathon. Met pijn in het hart heeft ze die discipline dan ook voor een groot deel moeten laten varen, al rijdt ze nog wel enkele wedstrijden. Zaterdag won ze de seizoensopener op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam.

"Voorheen dacht ik heel veel aan het NK op natuurijs en de Elfstedentocht. Dan was ik aan het trainen en zei ik tegen mezelf: ik moet even wat meer doen, want stel dat ze er komen. Dat heb ik nu helemaal los kunnen laten."

"Net als vorig jaar richt ik me helemaal op de langebaan. Ik moet zeven minuten hard schaatsen, dus daar moet mijn energie in. Vier jaar geleden vroeg ik in deze fase van het seizoen mezelf af of ik wel snel genoeg was. Nu weet ik gewoon dat ik in februari snel ben. Ik hoef niks meer tegen Jillert te zeggen. Ik kan me daarbij neerleggen."

Of tijdens de Olympische Winterspelen in februari het hoogtepunt in haar loopbaan volgt, durft Schouten niet te zeggen. Ze moet zich eerst nog maar zien te plaatsen, benadrukt ze. "En als ik me dit seizoen maar net aan plaats voor de World Cups, kan je niet zeggen dat ik de favoriet ben."