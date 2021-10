Suzanne Schulting heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Peking op overtuigende wijze de 1.000 meter gewonnen. De oppermachtige Friezin reed van start tot finish aan kop. Op de relay pakten de mannen goud en de vrouwen zilver.

De 24-jarige Schulting hield de Zuid-Koreaanse Kim Ji-yoo (tweede) en de Amerikaanse Kirsten Santos (derde) zonder problemen achter zich in de Chinese hoofdstad, waar begin volgend jaar de Olympische Winterspelen op het programma staan.

Eerder op zondag plaatste Schulting zich vanaf de kwartfinales overtuigend voor de eindstrijd. Xandra Velzeboer schopte het ook tot de finale, maar het twintigjarige talent kwam ten val en eindigde als laatste. De Italiaanse Arianne Fontana werd vierde.

Met haar gouden medaille op de kilometer revancheerde Schulting zich voor haar valse start in Peking. De regerend olympisch kampioene en wereldkampioene op de 1.000 meter kwam donderdag door eigen toedoen ten val op de 1.500 meter.

Suzanne Schulting pakte overtuigend wereldbekergoud op de 1.000 meter. Suzanne Schulting pakte overtuigend wereldbekergoud op de 1.000 meter. Foto: AP

Goud voor shorttrackers op relay, zilver voor vrouwen

Op de 3.000 meter aflossing slaagde Schulting er met Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof niet in goud te veroveren. Het viertal, dat zich zaterdag in een wereldrecord voor de finale plaatste, moest China voor zich dulden.

De Nederlandse mannen pakten op de 5.000 meter aflossing wel goud. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Sven Roes en Jens van 't Wout hielden Hongarije achter zich en profiteerden van een valpartij van Italië en China.

Op de gemengde aflossing (2.000 meter) veroverden Knegt, Schulting, Van 't Wout en Velzeboer zilver. China was net iets rapper.

De wedstrijden in Peking zijn de eerste van het wereldbekerseizoen. Het is van groot belang om goed te presteren op de World Cups, omdat er tickets voor de Winterspelen op het spel staan. De volgende wereldbeker is volgende week in het Japanse Nagoya.