Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft zaterdag bij wereldbekerwedstrijden in Peking net naast een medaille gegrepen. Ze werd vierde in de finale van de 500 meter.

De twintigjarige Velzeboer moest de Koreaanse Choi Min-jeong voor zich dulden in de Chinese hoofdstad, waar begin volgend jaar de Olympische Winterspelen worden gehouden. Het goud ging naar de Poolse Natalia Maliszewska en Arianna Fontana uit Italië werd tweede.

Velzeboer werd in de halve finales derde in haar heat, maar ze mocht van de jury toch door naar de finale. De jury oordeelde dat de Nederlandse gehinderd werd. Alleen de beste twee per heat gingen door.

Eerder op de dag wist Velzeboer zich niet te plaatsen voor de eindstrijd van de 1.500 meter. Ze werd in China in de halve finales zesde in haar heat. Suzanne Schulting was al uitgeschakeld. De Friezin kwam eerder in de week ten val. De Koreaanse Lee Yu-bin profiteerde van de absentie van Schulting en pakte het goud.

Bij de mannen werd Itzhak de Laat tweede in de B-finale. De Laat werd in de halve eindstrijd onderuit gereden. De 1.500 meter werd bij de mannen gewonnen door de Rus Semion Elistratov.

De wedstrijden in Peking waren de eerste van dit wereldbekerseizoen waarbij tickets voor de Winterspelen te verdienen zijn. De volgende World Cup is volgende week in het Japanse Nagoya.