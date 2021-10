Team IKO, de formatie van olympisch kampioenen Jorien ter Mors en Esmee Visser, is de volgende schaatsploeg die verzekerd is van een hoofdsponsor tot en met de Olympische Winterspelen van 2026.

IKO Insulations heeft zijn contract vrijdag met vier jaar verlengd. De producent van dakbedekking en isolatiemateriaal is sinds 2017 de hoofdsponsor van de formatie, die is opgericht door de broers Martin en Erwin ten Hove.

"IKO heeft vanaf het begin aangegeven dat het de intentie had om voor de lange termijn in de schaatssport te stappen, zodat wij in alle rust ons team konden opbouwen", zegt teammanager Andries Baks.

Het team en de geldschieter gaan de komende tijd gezamenlijk op zoek naar een partij die samen met IKO naamgevend sponsor wil worden van de ploeg.

In augustus maakte Reggeborgh al bekend dat het bedrijf vier jaar langer hoofdsponsor blijft van de schaatsploeg van onder anderen Kjeld Nuis en Ireen Wüst. Deze week vond Team Worldstream (Jutta Leerdam, Koen Verweij) met Corendon een tweede hoofdsponsor. Jumbo-Visma (Sven Kramer, Patrick Roest) heeft ook een langdurig contract met zijn belangrijkste geldschieters.

Team IKO bestaat komende winter uit Ter Mors, Visser, Letitia de Jong, Jan Blokhuijsen, Lennart Velema, Louis Hollaar, Aron Romeijn, Yves Vergeer, Rem de Hair, Jesse Speijers, de Belg Bart Swings en de Est Marten Liiv.