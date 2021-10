Sjinkie Knegt heeft zich bij de wereldbeker shorttrack in Peking op geen enkele individuele afstand geplaatst voor de finalerondes. De 32-jarige Fries kreeg vrijdag een straf in de heats van de 1.000 meter. Suzanne Schulting kwalificeerde zich zonder problemen voor de kwartfinales van de kilometer.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Knegt won op olympische baan in China zijn race in de eerste voorronde van de 1.000 meter, maar in de tweede voorronde ging het mis. De Nederlander kwam als tweede over de finish, maar kreeg een penalty omdat hij de Canadees Pascal Dion ten val had gebracht.

Knegt strandde donderdag op de openingsdag in Peking in de kwalificaties van de 1.500 meter doordat Niall Treacy voor hem viel en hij de Brit niet meer kon ontwijken. De wereldkampioen van 2015 startte niet op de 500 meter.

Schulting kende donderdag ook een teleurstellende dag, want de regerend wereld- en Europees kampioene viel door eigen toedoen in de kwartfinales van de 1.500 meter.

Vrijdag revancheerde de 24-jarige Nederlandse zich op de 1.000 meter. De olympisch kampioene op deze afstand won haar twee races in de voorrondes en staat zondag in de kwartfinales.

Xandra Velzeboer en Selma Poutsma kwalificeerden zich ook voor de kwartfinales van de 1.000 meter. Bij de mannen zijn alle Nederlanders uitgeschakeld; naast Knegt kwamen ook Itzhak de Laat en Sven Roes niet door de voorrondes.

Nederlandse ploeg naar halve finales relay

Op de relay plaatsen de Nederlandse vrouwen zich overtuigend voor de halve finales. Schulting, Poutsma, Velzeboer en Yara van Kerkhof wonnen hun kwartfinale met overmacht.

Goede resultaten op de aflossing zijn belangrijk voor het aantal Nederlandse shorttrackers dat zich plaatst voor de Olympische Spelen van Peking (4 tot en met 20 februari 2022). De wereldbeker in Peking is de eerste van vier World Cups die bepalend zijn voor kwalificatie voor de Spelen.