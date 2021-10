Jorrit Bergsma behoort met zijn 35 jaar tot de oudste schaatsers op de langebaan, maar de Fries denkt niet dat de Olympische Winterspelen in Peking zijn laatste kunstje zijn. De enkelvoudig olympisch kampioen op de 10.000 meter voelt zich juist machtiger dan ooit.

Als icoon Rintje Ritsma hem dinsdag tijdens de presentatie van Team Zaanlander vraagt hoe hij ervoor staat, spreekt Bergsma zich voor zijn doen ferm uit. "Voor mijn gevoel ben ik beter dan ooit", zegt hij in een businessruimte in Thialf. Opeens lijkt hij te schrikken van zijn woorden en verbetert hij zichzelf. "Uh... beter dan de afgelopen jaren."

Bergsma is geen man van grote woorden, maar hij zegt "gewoon hoe het is". "Ik heb het gevoel dat ik er heel goed voor sta", zegt de stayer even later in gesprek met NU.nl. "Ik was niet heel slecht de afgelopen jaren, maar ik heb wel het gevoel dat ik macht heb."

Bergsma kreeg de afgelopen weken tijdens trainingskampen de bevestiging dat hij op de goede weg is ter voorbereiding op het olympische seizoen, dat volgende week van start gaat met de NK afstanden in Heerenveen. De trainingskampen vonden plaats in de Italiaanse bergen en in het Duitse Erfurt

Op de skeelers sjeesde hij met zijn ploeggenoten over de Italiaanse wegen, terwijl hij met een racefiets de iconische Stelvio beklom. Die loodzware trainingen heeft hij naar eigen zeggen allemaal goed verteerd, en dat op zijn 35e.

'Geen plannen om te stoppen'

Bergsma is met zijn leeftijd een van de routiniers in het schaatspeloton, maar de Fries merkt dat de sleet er bij hem nog lang niet op zit. Hij denkt dat het komt doordat hij op de juiste momenten rust neemt.

"Weet je, als twintiger kan je wat meer aan. Dan kun je dom in de rondte trainen en verteer je alsnog alles. Ik heb wel gemerkt dat dat niet zomaar meer kan. Het betekent niet dat ik niet hard meer kan trainen, maar wel dat ik op de rem trap als het nodig is. Ik ben fysiek niet minder."

En zolang Bergsma pijnvrij is, blijft hij doorgaan met schaatsen. Hij is niet van plan om in navolging van iconen Sven Kramer en Ireen Wüst de Olympische Winterspelen in Peking als zijn laatste kunstje te beschouwen.

"Ik heb nog geen plannen om te stoppen. Ik ga nog even door. Wie weet gaan we weer voor de Spelen over vier jaar. Het zou zomaar kunnen. Het gaat nu heel goed en ik heb er nog steeds veel plezier in. Als ik dat vasthoud en kan doorgroeien, blijf ik schaatsen."

"Maar het wordt wel steeds moeilijker. Ik heb nu twee kinderen thuis en dan is het lastig om veel van huis te zijn. En er zijn veel concurrenten. Misschien plaats ik me over een paar jaar niet meer voor de World Cups. De jeugd staat ook niet heel stil. En anders heb ik nog altijd de marathons als ik me niet plaats. Maar voorlopig denk ik dat nog wel even meekan op de langebaan."

'Van der Poel is topfavoriet'

Bergsma hoopt in februari voor olympisch goud te kunnen gaan op de 5.000 meter, 10.000 meter en op de door hem zo geliefde massastart, waarop hij in 2020 wereldkampioen werd. Om net als in 2014 in Sotsji olympisch kampioen te worden op de 10 kilometer, zal hij met name moeten afrekenen met Nils van der Poel.

De Zweed maakte in februari indruk op de WK afstanden door in een wereldrecord van 12.32,95 goud te veroveren. Bergsma kwam er niet aan te pas en werd op liefst dertien seconden van Van der Poel tweede. Zelf wil hij niet alleen over Van der Poel praten.

"We hebben ook nog Patrick Roest, Sven Kramer, Ted-Jan Bloemen en Graeme Fish", aldus Bergsma. "Natuurlijk stak Van der Poel er op het afgelopen WK bovenuit, dat was wel een grote verrassing. Het was indrukwekkend. Meer zat er voor mij niet in."

"Hij heeft zich ook gebombardeerd tot topfavoriet, maar ik heb geen grip op wat anderen doen. Ik ben ook niet te veel bezig met de concurrentie. Ik moet vooral zorgen dat ik fit blijf en in staat ben het beste van mezelf te laten zien."