Corendon keert na vijf jaar afwezigheid terug in het schaatsen. De reisorganisatie wordt samen met Worldstream sponsor van de ploeg van Koen Verweij en Jutta Leerdam. Dat maakte Corendon woensdag bekend tijdens de presentatie van het team in Zandvoort.

"Het oer-Hollandse merk Corendon past perfect bij de oer-Hollandse schaatssport", zei Atilay Uslu, oprichter en eigenaar van Corendon tijdens de ploegpresentatie.

"We hebben uiteraard hoge verwachtingen van Jutta Leerdam. We hopen dat zij tijdens de wereldbekerwedstrijden en de Olympische Spelen haar dromen zal gaan waarmaken. We zullen er alles aan doen om haar daarin te ondersteunen."

Verweij kwam eerder al voor Corendon uit. In de zomer van 2014 kwam de nu 31-jarige Alkmaarder over van het toenmalige TVM.

"Ik heb al eerder de ervaring gehad om Corendon als sponsor te hebben en heb toen een onwijs mooi seizoen gehad", aldus Verweij. "Het is extra mooi dat we de volgende stap kunnen maken en met nog een partner naar een nog hoger niveau kunnen bouwen."

Leerdam en Verweij staan voor een belangrijk seizoen met de Olympische Winterspelen op het programma. De Spelen zijn van 4 tot en met 20 februari 2022 in Peking.