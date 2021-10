Schaatsbond KNSB heeft het contract met hoofdsponsor Daikin woensdag verlengd tot en met de Olympische Winterspelen van 2026. De verbintenis zou medio 2022 aflopen.

"Deze overeenkomst geeft de KNSB een steviger financieel fundament op weg naar de Spelen van 2026", aldus KNSB-directeur Herman de Haan. "Dit helpt om onze grote ambities voor het schaatsen en inlineskaten waar te maken."

Het Japanse airconditioningsbedrijf Daikin ging in 2018 een samenwerking aan met de schaatsbond. Twee jaar later nam KPN na tien jaar afscheid als hoofdsponsor van de KNSB. De bond had toen een aantal roerige jaren achter de rug, waarin de KNSB mede door de penibele financiële situatie een aantal interne wijzigingen moest doorvoeren.

Inmiddels zijn behalve Daikin ook Lynk & Co en Nederlandse Loterij hoofdsponsor van de KNSB. Daikin is van de drie partijen de eerste die de samenwerking na 2022 voortzet in de volgende olympische cyclus, dus tot medio 2026.

De Spelen van 2026 worden van 6 tot en met 22 februari gehouden in Milaan en Cortina d'Ampezzo. De eerstvolgende Winterspelen zijn van 4 tot en met 20 februari 2022 in Peking.