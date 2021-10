Coach Jillert Anema van Team Zaanlander is nog altijd boos op schaatsers van andere ploegen die zich afgelopen zomer niet al lieten vaccineren tegen COVID-19. Eind augustus ontstond onrust in de schaatswereld, toen bleek dat verschillende rijders van Jumbo-Visma en Reggeborgh nog geen coronaprikken hadden gehaald.

Als gevolg van de discussies werd een training van de ploegenachtervolging geschrapt, zo meldde het AD destijds. Ploegen die wel volledig gevaccineerd waren, zoals Team Zaanlander, weigerden te trainen met schaatsers die nog niet geprikt waren. Zij vreesden bij zo'n training alsnog met het coronavirus besmet te raken.

"Ik heb geen inzicht in de vaccinatiestatus van andere ploegen, maar het is echt een schande voor de topsport als je zo onnozel bent om je toen niet te laten vaccineren", zei Anema dinsdag in gesprek met NU.nl tijdens de presentatie van Team Zaanlander. "Dat is niet gebaseerd op bewijs en dat hoort in de topsport wel zo te zijn. Het was verbijsterend voor me."

Coaches Gerard van Velde (Reggeborgh) en Jac Orie (Jumbo-Visma) zeiden dat ze niet tegen vaccinatie zijn, maar gaven de schaatsers wel mee om goed na te denken wanneer ze de prikken lieten zetten. Zo kreeg Sven Kramer zijn eerste coronaprik eind vorige maand, in een rustweek voorafgaand aan het trainingskamp in Inzell.

Bij Reggeborgh zijn inmiddels "bijna alle" schaatsers tegen COVID-19 gevaccineerd, zo vertelde de teammanager eind september aan persbureau ANP. Jumbo-Visma doet daar geen uitspraken over. Orie zei ruim twee weken geleden wel dat hij er geen rekening mee houdt dat rijders van hem voorafgaand aan de Olympische Winterspelen in Peking in quarantaine hoeven. Voor ongevaccineerde sporters geldt in China een quarantaineplicht van drie weken.

Enkele schaatsers, onder wie Thomas Krol van Jumbo-Visma, waren ook geschrokken van het ontstoken hartzakje dat Kjeld Nuis van Reggeborgh begin juli opliep na vaccinatie. Vanwege de strenge regels voor ongevaccineerden in China besloot Krol zich toch te laten vaccineren, zo vertelde hij onlangs bij de ploegpresentatie van Jumbo-Visma.

De gehele ploeg van Team Zaanlander is volgens coach Jillert Anema gevaccineerd. Foto: ANP

'Dit komt nooit meer goed'

Toch zit de vaccinatierel de immer uitgesproken Anema nog hoog. "Dit komt nooit meer goed. Als je je op basis van de toen verstrekte informatie niet hebt laten vaccineren, dan kun je toch nooit zeggen dat je een verstandig mens bent? Ik neem je dan niet meer serieus. Of ik nog heb nagevraagd wat de vaccinatiestatus van andere ploegen is? Nee, die moeten hun eigen shit maar opruimen."

Bij Team Zaanlander is iedereen gevaccineerd, benadrukt Anema. "Iemand die niet gevaccineerd was, zou niet lang lid van mijn team zijn geweest. Dat is onacceptabel en pik ik niet. Mijn beslissingen zijn wel gebaseerd op bewijzen en niet op dat wappiegeouwehoer."

"Onze arts is microbioloog en heeft vanaf het begin in maart iedereen duidelijk gemaakt wat het is en wat de gevolgen kunnen zijn. Op basis van bewijzen. Er is één met corona teruggekomen van vakantie. Voor de rest hebben we afstand gehouden en zijn we er voorzichtig mee omgegaan. Dat zullen we blijven doen de komende maanden."

Bij Jumbo-Visma gaf een viroloog deze zomer tijdens een speciaal ingelaste bijeenkomst voorlichting aan de schaatsers. "Hij hield een zo objectief mogelijk verhaal met alle voors en tegens", aldus Orie. "Hij moet het als specialist allemaal vertellen. Daarna mochten de schaatsers zelf beslissen."

Zonder het hardop te zeggen, vindt Anema het een goede maatregel dat ongevaccineerde sporters voor de Spelen in Peking 21 dagen in quarantaine moeten. "Laat de Chinezen maar schuiven."