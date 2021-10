De Nederlandse shorttrackers beginnen donderdag op de olympische baan in Peking aan een zeer belangrijk wereldbekerseizoen waarin ze tickets voor de Winterspelen moeten verdienen. Hoe werkt het olympische kwalificatiesysteem? En waarom zijn de Nederlanders mogelijk in het nadeel ten opzichte van de Aziatische deelnemers?

De Nederlandse shorttrackploeg wil met het maximale aantal van vijf mannen en vijf vrouwen naar de Spelen. Bij het shorttrack mogen 56 mannen en 56 vrouwen meedoen in Peking. Die plekken worden verdeeld op basis van de resultaten bij de eerste vier wereldbekers.

Shorttrackkalender 2021/2022 21-24 oktober: Wereldbeker 1 (Peking)

28-31 oktober: Wereldbeker 2 (Nagoya)

18-21 november: Wereldbeker 3 (Debrecen)

25-28 november: Wereldbeker 4 (Dordrecht)

2 januari: NK Allround (Heerenveen)

14-16 januari: EK (Dresden)

4-20 februari: Olympische Spelen (Peking)

18-20 maart: WK (Montreal)

De relay is erg belangrijk voor het aantal Nederlandse shorttrackers in Peking. Kwalificatie voor de aflossing levert direct vier olympische tickets op, zowel bij de mannen als de vrouwen. Daarvoor moet Nederland na de vier wereldbekers in het klassement bij de eerste zeven staan (of bij de eerste acht als het automatisch geplaatste gastland China in de top acht eindigt). Voor de olympische ranglijst mag het slechtste resultaat van de vier relays worden geschrapt.

Op de drie individuele afstanden zijn er maximaal drie startplekken per land. Ook voor de 500, 1.000 en 1.500 meter wordt na de vier wereldbekers een klassement opgemaakt en ook hier mag het slechtste resultaat van een shorttracker worden geschrapt.

Op de 500 en 1.000 meter mogen er op de Spelen 32 shorttrackers per sekse meedoen en op de 1.500 meter 36. Nederland zal daarom mikken om op elke afstand met drie rijd(st)ers minimaal in de top dertig van het klassement te komen. Dat zou genoeg moeten zijn om het maximale aantal startplekken van negen per sekse (drie per afstand) veilig te stellen, al kunnen die complexe berekeningen pas echt worden gemaakt ná de World Cups.

Nederlandse selectie voor eerste twee wereldbekers Vrouwen: Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma, Georgie Dalrymple. Rianne de Vries

Mannen: Sven Roes, Sjinkie Knegt, Melle van 't Wout, Jens van 't Wout, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf

Dit moeten de Nederlandse shorttrackers doen om zeker te zijn van het maximale aantal van tien olympische tickets:

Zich kwalificeren voor beide relays.

Acht individuele startplaatsen per sekse verdienen.

Deze combinatie zou Nederland ook automatisch kwalificeren voor de mixed relay (aflossing met twee mannen een twee vrouwen). Aan dit onderdeel, dat in Peking voor het eerst op het olympische programma staat, mogen twaalf landen meedoen.

Bij de wereldbekers gaat het vooral om plaatsing voor Nederland en minder om individuele kwalificatie. Een selectiecommissie van schaatsbond KNSB bepaalt uiteindelijk welke shorttrackers naar Peking mogen. Daarbij spelen de resultaten bij de wereldbekers wel een rol. Een Nederlander die twee keer op een afstand (waarvan minimaal één keer bij de laatste twee wereldbekers) een World Cup-medaille wint, plaatst zich in principe op die afstand voor de Spelen.

De Nederlandse shorttrackers kwamen door de strenge Chinese coronaregels heel laat aan in Peking. De ploeg stapte pas afgelopen zaterdag in het vliegtuig. Bondscoach Jeroen Otter liet zijn schaatsers daarom in Nederland al wennen aan het Chinese ritme. Vorige week maandag begon de training in Thialf om 8.00 uur, waarna dat tijdstip elke dag een half uur werd vervroegd. Afgelopen vrijdag zat de shorttrackploeg rond 4.00 uur aan het ontbijt in het hotel, zodat er vanaf 5.30 uur getraind kon worden.

Otter vreest dat China, Zuid-Korea en Japan bij de twee wereldbekers in Azië een groot voordeel hebben. "Natuurlijk is onze aparte voorbereiding ongunstig voor het resultaat van de wedstrijd", zegt de bondscoach. "Aan de andere kant: als wij het nu heel goed doen ten opzichte van de Chinezen, moet zo'n land zich ook achter de oren krabben. Dat is het spel dat ik probeer te spelen, als is het maar voor mijn eigen gemoedstoestand."

De wereldbeker in Peking geldt ook als testevenement voor de Spelen. De wedstrijden worden gehouden in het Capital Indoor Stadium, dat bij de Zomerspelen van 2008 gebruikt werd voor het volleybal en ruimte heeft voor zo'n vijftienduizend toeschouwers. De World Cup begint donderdag en vrijdag met de kwalificaties, de finales zijn zaterdag en zondag.