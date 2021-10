Schaatsers die tijdens een wedstrijd een blokje raken, worden voortaan automatisch gediskwalificeerd. Dat staat in een van de nieuwe regels die schaatsbond ISU bekend heeft gemaakt voor de start van het olympische jaar.

De blokjes liggen op de schaatsbaan om de binnenbocht en de buitenbocht te markeren. Met de nieuwe regel wil de schaatsbond voorkomen dat schaatsers de bocht afsnijden en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door blokjes die over het ijs glijden.

Voorheen moest de scheidsrechter nog beoordelen of het wegtikken van een blokje tot diskwalificatie leidde. Daarbij speelde ook mee of de bewuste schaatser bij het wegtikken met zijn schaats over de lijn was gegaan. Die interpretatie is nu niet meer nodig; het verplaatsen van een blokje betekent automatisch uitsluiting.

Een andere nieuwe regel heeft betrekking op de massastart. Een schaatser die een andere deelnemer hindert wordt gediskwalificeerd, terwijl de gehinderde schaatser een plek in een eventuele volgende ronde krijgt. Hiermee moet een einde komen aan het duw- en trekwerk bij met name de start.

Bij de teamsprint zullen de drie schaatsers voortaan een nummer op de helm dragen, zodat zij beter van elkaar te onderscheiden zijn. Voorheen droegen de drie schaatsers van een team nog een armband in verschillende kleuren.

De schaatsers zijn momenteel volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen. In het weekend van 29 tot 31 oktober vindt de NK afstanden plaats, waarna twee weken later in Polen de eerste wereldbekerwedstrijd van het jaar wordt verreden. Op 4 februari beginnen de Winterspelen in Peking.