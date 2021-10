De Zuid-Koreaanse shorttrackster Shim Suk-hee, tweevoudig winnares van olympisch goud, is uit de nationale ploeg gezet vanwege bedenkelijke sms-berichten die ze tijdens de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang heeft verstuurd.

In de berichten, die ze stuurde naar een coach en onlangs zijn uitgelekt, suggereerde Shim dat ze haar ploeggenote Choi Min-jeong opzettelijk onderuit zou halen als een race niet volgens haar plan zou gaan.

De Zuid-Koreaanse zei onder meer dat ze "een vrouwelijk Steven Bradbury" wilde creëren. De Australiër won tijdens de Winterspelen van 2002 goud op de 1.000 meter nadat de koplopers in de laatste bocht allemaal ten val kwamen.

Tijdens de Winterspelen van 2018 kwamen Shim en Choi inderdaad met elkaar in aanraking tijdens de finale van de 1.000 meter, die werd gewonnen door Suzanne Schulting.

Shim werd gediskwalificeerd en Choi eindigde als vierde. Volgens persbureau Yonhap heeft de Zuid-Koreaanse schaatsbond een onderzoek ingesteld om te achterhalen of er inderdaad sprake was van opzet.

Shim Suk-hee en Choi Min-jeong kwamen tijdens de Spelen van 2018 met elkaar in botsing in de finale van de 1.000 meter. Foto: AFP

'Ik wil me verontschuldigen voor mijn onvolwassen acties'

Shim heeft het trainingskamp in Jincheon inmiddels verlaten. Daar bereidt de ploeg zich voor op de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Peking. Shim doet ook niet mee aan de eerste wereldbekerwedstrijd later deze maand in de Chinese hoofdstad.

De 24-jarige Shim heeft inmiddels al haar excuses aangeboden voor haar berichtjes van destijds. "Ik wil me oprecht verontschuldigen voor het teleurstellen en kwetsen van veel mensen met mijn onvolwassen acties en woorden."

Toch ontkent Shim dat ze Choi met opzet heeft neergehaald. "Het was een ongelukkige botsing", aldus de Zuid-Koreaanse, die met de aflossingsploeg op de 3.000 meter goud won bij de Spelen van 2014 in Sotsji en die van 2018 in Pyeongchang.