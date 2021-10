Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting voeren de Nederlandse selectie aan voor de eerste twee World Cups van het seizoen. Daan Breeuwsma is de opvallendste afwezige.

De 33-jarige Breeuwsma behoort niet tot de selectie van zes mannen die dinsdag door de KNSB werd bekendgemaakt. De Fries was de afgelopen jaren een vaste waarde op de internationale toernooien.

Ook Jasper Brunsmann, Friso Emons, Kay Huisman en Bram Steenaart vallen buiten de ploeg. De talentvolle broers Jens (19) en Melle (20) van 't Wout zijn wel geselecteerd voor de eerste twee World Cup in het olympische seizoen.

De huidige selectie is alleen voor de eerste twee World Cups in Azië. Die worden gehouden in Peking (21 t/m 24 oktober) en Nagoya (28 t/m 31 oktober). Voor de eerste Europese World Cup in het Hongaarse Debrecen (18 t/m 21 november) wordt er een nieuwe selectie gemaakt.

Selectie World Cups in Peking en Nagoya Mannen: Dylan Hoogerwerf, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Jens van 't Wout, Melle van 't Wout

Vrouwen: Goergie Dalrymple, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Rianne de Vries

World Cup dient als kwalificatie voor Winterspelen

Bij de vrouwen zijn er geen verrassingen in de selectie. Schulting won in 2017, 2019 en 2020 het eindklassement van de World Cup, die vorig jaar niet gehouden werd wegens het coronavirus. Bij de mannen was er nog nooit een Nederlandse winnaar in het eindklassement.

De World Cups dienen als kwalificatiemoment voor de Winterspelen van Peking in februari. Na de vierde World Cup in Dordrecht (25-28 november) is duidelijk hoeveel startbewijzen Nederland krijgt.