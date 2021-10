Een slecht preolympisch seizoen gaf Sven Kramer het beslissende zetje om begin mei een operatie aan zijn rug te ondergaan. De 35-jarige schaatser weet dat zijn dominantie voorbij is, maar hij gaat in zijn waarschijnlijk laatste schaatswinter nog één keer vol voor olympisch goud.

Hij heeft geen behoefte aan een afscheidstournee. Aan na elke wedstrijd weer vragen moeten beantwoorden over zijn toekomst als schaatser. Aan verhalen over de laatste keer in Salt Lake City, of de laatste keer in Calgary. En daarom kondigt Kramer nog niet aan dat hij 100 procent zeker stopt na dit seizoen.

"Het is best aannemelijk dat dit mijn laatste winter is", zei de Fries vrijdag bij de presentatie van zijn ploeg Jumbo-Visma in Den Bosch. "Maar ik heb weinig zin om daar nu al heel erg mee bezig te zijn. Dat leidt me namelijk af van mijn doel: ik hoop me te plaatsen voor de Spelen van Peking en daar voor een mooi slotakkoord te zorgen."

Voor een sporter met het palmares van Kramer zou eigenlijk alleen een vijfde olympische titel een mooi slotakkoord zijn, en dan het liefst een vierde gouden medaille op rij op de 5 kilometer. Maar sinds zijn overwinning bij de Spelen van 2018 in Pyeongchang heeft de dertigvoudig wereldkampioen nog maar één zege geboekt op zijn favoriete afstand, bij het EK allround van 2019.

"Ik ben me er terdege van bewust dat de vanzelfsprekendheid van het winnen er niet meer is", aldus Kramer. "Maar dat is ook wel weer uitdagend. Als ik geen kansen op de winst in Peking meer zag, dan had ik hier nu niet gezeten. De basisvoorwaarden wat betreft conditie en kracht zijn prima in orde, misschien wel beter dan in mijn beste jaren. Maar het moet op het ijs allemaal op zijn plek vallen."

Sven Kramer (midden) tussen zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma tijdens de teampresentatie in de Brabanthallen. Sven Kramer (midden) tussen zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma tijdens de teampresentatie in de Brabanthallen. Foto: ANP

'Afgelopen seizoen paste niet bij mij'

Het dieptepunt van een moeilijke winter kwam op 11 februari bij de WK afstanden in Heerenveen. Op de 5.000 meter worstelde de succesvolste schaatser ooit zich naar de negentiende en voorlaatste plaats, op bijna een halve minuut van de Zweedse winnaar Nils van der Poel.

"Afgelopen seizoen was gewoon niet naar behoren, het paste niet bij mij", oordeelt Kramer. "Ik voelde me niet comfortabel en kon niet meer schaatsen zoals ik vind dat ik moet schaatsen."

Kramer wil niet nog zo'n winter en en dus koos hij afgelopen voorjaar wél voor een operatie aan zijn rug - al jaren zijn zwakke plek. "Ik had zonder die ingreep wellicht ook een kans gehad om goed te presteren in Peking, maar we zijn all-in gegaan voor de titel. Elke operatie heeft haar risico's, maar de beslissing om alles of niks te spelen werd veel makkelijker door mijn prestaties van vorig seizoen."

Bij de ingreep ruimden de artsen een deel van zijn onderste ruggenwervel op. "Daardoor moet ik iets meer ruimte krijgen om goed te bewegen, met name in de bochten. Maar dat heeft tijd nodig, zenuwstructuren herstellen langzaam. Normaal duurt het een half jaar voor alles weer perfect is."

Sven Kramer hoopt zich eind december te plaatsen voor zijn vijfde Spelen. Sven Kramer hoopt zich eind december te plaatsen voor zijn vijfde Spelen. Foto: ANP

'Ik ga niet hoog van de toren blazen in oktober'

Volgens dat tijdschema zou Kramer vlak voor de Spelen van Peking (4-20 februari 2022) weer op zijn best moeten zijn. De afgelopen maanden merkte hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al verbetering, maar de pupil van Jac Orie weet ook dat zijn rugproblemen niet opeens helemaal voorbij zullen zijn.

"Ik heb nu een fijn gevoel, maar ik weet ook hoe fragiel het kan zijn. Ik ga nu dus zeker niet hoog van de toren blazen. Ik heb gekozen voor de operatie om te kunnen presteren in de winter. En vooral ook zodat mijn rug goed blijft na een inspanning. Want dat was de afgelopen jaar vaak het probleem."

Kramer zal komende winter een constant hoog niveau nodig hebben om mee te doen om de prijzen, want met mannen als Van der Poel, Patrick Roest, Ted-Jan Bloemen, Graeme Fish en Sverre Lunde Pedersen is de concurrentie groter dan ooit. "Ik heb in het verleden veel vaker last gehad van allerlei dingen, maar dan had ik zo'n voorsprong op de rest van het veld dat ik ermee wegkwam. Dat lukt nu niet meer, daarvoor zijn die andere jongens te goed."

Kramer weet daardoor dat er een gerede kans is dat het ook in het olympische seizoen misgaat. "Dat zou even slikken zijn en niet de leukste manier om afscheid te namen. Maar ik bekijk het positief en ga ervan uit dat het goed gaat vallen. Uiteindelijk wil ik in februari het gevoel hebben dat ik er echt alles aan gedaan heb."