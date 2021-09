Sjinkie Knegt is na bijna drie jaar terug op het niveau van vóór zijn ongeluk met een houtkachel. En dus gelooft de 32-jarige shorttracker dat hij in februari in Peking zijn eerste olympische titel kan veroveren.

Op het moment dat Knegt naar voren wordt geroepen bij de ploegpresentatie van de Nederlandse shorttrackers, schalt het nummer Play With Fire van Sam Tinnesz door de zaal in Amsterdam. Het refrein, met daarin de tekst I've always liked to play with fire ("Ik heb altijd graag met vuur gespeeld"), leek de Fries wel toepasselijk. "Je kunt er maar beter om lachen", zegt hij met een knipoog.

Knegt bewees vorig seizoen dat hij fysiek niet meer belemmerd wordt door de ernstige brandwonden die hij in januari 2019 opliep bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in Bantega. En na opnieuw een zomer van voluit trainen komt de wereldkampioen allround van 2015 tot een nog betere conclusie.

"Ik denk dat ik op dit moment een klein beetje beter ben dan ik vroeger was. Het is moeilijk om in procenten uit te drukken hoe ver ik precies ben, maar het schaatsen gaat gewoon heel goed. Alles wordt gemeten bij ons, dus je ziet dat ook meteen terug in de rondetijden in de trainingen."

Niemand kent die cijfers beter dan Jeroen Otter. De bondscoach wil nog niet stellen dat Knegt beter is dan ooit, maar ook hij is zeer positief over de vorm van de drievoudig Europees kampioen allround. "Ik denk dat de nieuwe Sjinkie op dit moment gelijkstaat aan de oude Sjinkie. En dat is al een mooi compliment voor hem. Maar zijn oude niveau is niet goed genoeg meer. Hij zal nog sneller en krachtiger moeten worden."

Knegt erkent dat hij beter zal moeten zijn dan in 2018 wil hij in de olympische winter om de prijzen meestrijden. "Met de oude Sjinkie word ik niet de beste van de wereld. Zonder het ongeluk was ik waarschijnlijk nu al véél beter geweest dan drie jaar geleden. Maar misschien is het wel goed dat het op deze manier gegaan is, want het houdt me gretig."

Sjinkie Knegt (rechts) bij de presentatie van het Nederlandse shorttrackteam in Amsterdam. Sjinkie Knegt (rechts) bij de presentatie van het Nederlandse shorttrackteam in Amsterdam. Foto: ANP

'De bejaarden trekken nog steeds de kar'

Knegt wordt ook hongerig gehouden door de grote en sterke groep van liefst elf mannen in de nationale shorttrackselectie. Hij en generatiegenoot Daan Breeuwsma (33) zijn de zelfbenoemde "bejaarden" van het team, dat met Kay Huisman (24), Friso Emons (22), Jasper Brunsmann (22), Sven Roes (21), Melle van 't Wout (21), Bram Steenaart (21) en Jens van 't Wout (19) voornamelijk uit jongeren bestaat.

"Ik word een jaartje ouder, maar voel me zeker nog niet afgeschreven. Bij een zware training moeten Daan en ik als de bejaarden nog steeds de kar trekken", aldus Knegt, die zeker weet dat hij nog steeds bij de beste vier of vijf shorttrackers van Nederland hoort. "Ik twijfel niet of ik me ga plaatsen voor de Spelen, ook al wordt het met elf mannen dringen voor een plekje. En dan ga ik in Peking voor het hoogst haalbare."

Knegt werd in 2014 in Sotsji de eerste Nederlandse shorttracker met een olympische medaille door brons te winnen op de 1.000 meter. Vier jaar later ging hij in Pyeongchang voor goud, maar werd het 'slechts' zilver op de 1.500 meter.

In Peking moet het enige vlekje op zijn lange erelijst worden weggepoetst, al is de olympische titel geen obsessie. "Ook zonder goud op de Spelen heb ik best een goede carrière gehad", zegt de Fries met een glimlach. "Ha, Rintje Ritsma is geen olympisch kampioen en iedereen kent hem. Ik denk dat ik met vijf wereldtitels en dertien Europese titels ook niet heel snel vergeten zal worden."