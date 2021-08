Femke Kok, die afgelopen winter doorbrak met vier wereldbekerzeges op de 500 meter, heeft haar contract bij Team Reggeborgh met twee jaar verlengd. Investeringsmaatschappij Reggeborgh maakte zondag bovendien bekend tot en met 2026 hoofdsponsor te blijven van zijn schaatsploeg.

Kok werd vorig jaar na een zeer succesvolle periode bij de junioren tot en met de Olympische Spelen van 2022 vastgelegd door Team Reggeborgh. Haar nieuwe verbintenis bij de ploeg van coach Gerard van Velde loopt af in het voorjaar van 2024.

"Het is een groot compliment dat je zo'n lang contract aangeboden krijgt. Daaruit blijkt dat ze veel vertrouwen in mij hebben", zegt de twintigjarige Friezin in een persbericht van haar team.

Kok werd in januari de eerste Nederlandse in bijna tien jaar die een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter op haar naam schreef. Ze won vorig seizoen het wereldbekerklassement op de kortste afstand en pakte bij de WK afstanden in Heerenveen zilver, achter de Russische Angelina Golikova.

Kok zal door haar sterke seizoen 2020/2021 een van de favorieten voor goud zijn op de 500 meter bij de Olympische Spelen van Peking (4-20 februari 2022).

Reggeborgh kan het relatief lange contract aan Kok aanbieden, omdat het bedrijf uit Rijssen tot en met de Winterspelen van 2026 (Milaan/Cortina d'Ampezzo) in de schaatssport blijft. Reggeborgh is sinds 2018 hoofdsponsor van het team waarvoor komende winter onder anderen Kok, Ireen Wüst, Kjeld Nuis en Ronald Mulder zullen rijden.