Kjeld Nuis is begin deze maand kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Bij de 31-jarige schaatser was een ontstoken hartzakje geconstateerd. Inmiddels is hij voldoende hersteld om op trainingskamp te gaan met Team Reggeborgh.

De tweevoudig olympisch kampioen stelt dat er sprake was van bijwerkingen van het coronavaccin. Een week na zijn eerste prik met het Pfizer/BioNTech-vaccin kreeg hij last van flinke griepverschijnselen en druk op de borst.

Ook werd een ontstekingswaarde (CPR-waarde) van boven de twintig vastgesteld. "Terwijl die normaal boven de één en de vijf hoort te zijn, dus dat gaf wel aan dat er iets aan de hand was", zegt hij tegen schaatsen.nl.

Nuis sloeg alarm bij zijn arts en cardioloog. Met behulp van een echo en MRI-scan werd vervolgens een afwijking aan het hart geconstateerd. "Het ging om een ontstoken hartzakje, dus dat was wel even schrikken. Toen ze daarna nog een MRI-scan maakten, zag alles er weer goed uit."

Volgens Nuis, die afgelopen najaar positief testte op COVID-19, was het geen toeval dat hij de klachten kreeg na zijn coronavaccinatie. Hij vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de zeldzame bijwerkingen.

"Stel dat je een ontstoken hartspier hebt en je begint te vroeg met trainen, dan is de kans aanwezig dat er littekens op je hart terechtkomen. Dat is ontzettend gevaarlijk. Gelukkig is het bij mij met een sisser afgelopen."

Nuis staat inmiddels alweer op het ijs. Donderdag vertrekt hij met Team Reggeborgh naar een trainingskamp in Inzell, waar hij de basis hoopt te leggen voor succes op de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking.