De Nederlandse shorttrackers hebben dinsdag tijdens het trainingskamp in het Franse Font-Romeu een plaquette onthuld ter herinnering aan Lara van Ruijven. Hun teamgenoot overleed vorig jaar in de zomer na een kort ziekbed.

De slechts 27 jaar oud geworden Van Ruijven had tijdens een trainingskamp in Font-Romeu in de Pyreneeën te kampen met een auto-immuunreactie. Ze lag bijna twee weken op de intensive care in een ziekenhuis in Perpignan, maar de artsen konden niets meer voor haar betekenen.

De bronzen plaquette hangt bij de rijdersingang van de ijsbaan in Font-Romeu. Elke atleet die het complex betreedt, ziet voortaan het bordje met de tekst "Lara Victoria van Ruijven, wereldkampioen, olympisch medaillist", een shorttrack-icoontje met een hart erin verwerkt en het woord 'lief'.

"Dat woord typeerde Lara het best", zegt Otter op de website van schaatsbond KNSB. Hij hield samen met disciplinemanager Wilf O'Reilly en rijder Daan Breeuwsma een korte toespraak bij de onthulling van de plaquette.

"Natuurlijk denk je dan terug aan die vreselijke tijd van vorig jaar. Maar ik heb iedereen gevraagd om vooral de vele mooie momenten te herinneren die we met Lara hebben gedeeld. Het is bijzonder om een jaar na dato terug te zijn in Font-Romeu. We hebben even getwijfeld of we dit moesten doen, maar het is een goede keuze geweest."

Van Ruijven schreef in 2019 geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel te pakken in het shorttrack. Ze was in de Bulgaarse hoofdstad Sofia de beste op de 500 meter. Daarnaast werd ze met Oranje op de relay wereldkampioen en drie keer Europees kampioen en pakte ze een keer olympisch brons.