De wereldkampioenschappen shorttrack worden in 2024 gehouden in Rotterdam. De internationale schaatsunie ISU heeft de WK toegewezen aan de Nederlandse stad.

De Nederlandse schaatsbond had zich met Rotterdam kandidaat gesteld voor de WK shorttrack van 2024 of 2025. De WK zou dit jaar ook plaatsvinden in Rotterdam, maar het toernooi werd verplaatst naar Dordrecht. In 2017 was Rotterdam al eens gastheer.

De WK shorttrack in Rotterdam vindt plaats van 15 tot en met 17 maart 2024 en wordt gehouden in Rotterdam Ahoy.

Het toernooi van 2022 was al toegewezen aan het Canadese Montreal. In 2023 vindt de titelstrijd plaats in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

De WK afstanden voor de langebaanschaatsers was eerder al voor maart 2023 toegewezen aan Nederland. De WK vindt dan plaats van 2 tot en met 5 maart in Thialf in Heerenveen. Een jaar later mag het Canadese Calgary het toernooi organiseren.