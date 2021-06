Sven Kramer is positief verrast door het voorspoedige herstel van zijn rugoperatie. De 35-jarige Fries ging begin mei onder het mes en staat er zes maanden voor de start van de Olympische Spelen in Peking goed voor.

"Ik ben heel blij met hoe het nu gaat, want het herstel ging sneller dan verwacht. Ik kan alles goed meedoen met het team en dat biedt veel perspectief voor de komende maanden", zegt Kramer in het Italiaanse Collalbo, waar hij met Jumbo-Visma op trainingskamp is.

Kramer kampt al jaren met rugklachten en overwoog vaker om een ingreep te laten doen, maar zag daar altijd van af. De viervoudig olympisch kampioen besloot met het oog op de Olympische Spelen van februari 2022, waar hij afscheid zal nemen als prof, alsnog onder het mes te gaan.

"Ik heb een rugoperatie altijd uitgesteld, want het is niet niks. Maar na veel wikken en wegen hebben we besloten het toch te doen, omdat we denken dat dit me gaat helpen op het ijs. Vooraf had ik niet gedacht dat ik hier op het trainingskamp al volledig de aansluiting met de rest zou vinden", aldus een tevreden Kramer.

'Ik kan hier niet twee weken bij het zwembad gaan liggen'

Kramer kende afgelopen winter mede door rugklachten een teleurstellend seizoen. De stayer plaatste zich voor het eerst in zijn carrière niet voor een EK allround en eindigde bij de WK afstanden in Heerenveen slechts als negentiende op de 5 kilometer.

Na het trainingskamp in Collalbo, dat deze week ten einde komt, bereidt Kramer zich met zijn ploeg voor op het zomerijs in Thialf. "Er moet hard gewerkt worden. Ik kan hier twee weken op mijn stoeltje bij het zwembad gaan liggen, maar dan gebeurt er helemaal niks."

Eind mei werd al bekend dat Kramer na de Olympische Spelen in Peking als directielid toetreedt tot Team Oranje, de overkoepelende organisatie die het beleid bij zowel de schaats- als de wielerploeg van Jumbo-Visma bepaalt.