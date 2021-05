Geert Kuiper heeft een nieuwe baan gevonden in het schaatsen. De zestigjarige Fries wordt bondscoach in Duitsland, waar hij zich gaat concentreren op de ploegenachtervolging en de massastart.

Kuiper heeft ervaring met de teamonderdelen, want van 2014 tot en met 2018 was hij de bondscoach van de Nederlandse ploeg.

De Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea verliepen enigszins teleurstellend onder zijn leiding. Op de ploegenachtervolging was er zilver (vrouwen) en brons (mannen) en op de massastart was er twee keer brons (Koen Verweij en Irene Schouten).

Kuiper was aan het begin van deze eeuw jarenlang assistent van Gerard Kemkers bij TVM. Zijn laatste functie was technisch adviseur bij de Canadese bond. Daar werd zijn contract een jaar geleden niet verlengd.

"Ik ben heel trots dat we zo'n goede trainer hebben vastgelegd", zegt sportief directeur Nadine Seidenglanz op de site van de Duitse schaatsbond DESG.

Veel veranderingen bij Duitse bond

Kuiper gaat in Duitsland samenwerken met de twee andere bondscoaches Helge Jasch (allrounders) en Peter Mueller (sprinters). De Amerikaan Mueller werd vorige maand gestrikt en keert zo na anderhalf jaar terug in het schaatsen.

Sinds het aantreden van Matthias Grosse als voorzitter van de DESG in 2020 is er veel veranderd bij de bond. De partner van vijfvoudig olympisch kampioen Claudia Pechstein heeft daar intern en extern ook flink wat kritiek op gekregen.

De Nederlander Erik Bouwman moest afgelopen zomer na een ruzie met Grosse vertrekken als bondscoach.